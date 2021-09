Haags raadslid Van Doorn geen verdachte meer in ‘zaak-Rutte’

Hij werd verdacht van een poging ‘inlichtingen te verschaffen om een ernstig misdrijf voor te bereiden’. Doelwit van het niet nader gespecificeerde misdrijf zou demissionair premier Mark Rutte zijn.

Van Doorn werd aangehouden door de beveiligers van Rutte, die werken voor de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), omdat hij ‘verdacht gedrag in de nabijheid van de premier’ had vertoond. Maandag kwam hij na verhoor weer op vrije voeten.

Uit onderzoek ‘kwam niets naar voren dat de aanvankelijke verdenking ondersteunde’, meldt het Openbaar Ministerie woensdag. Van Doorn is onschuldig, aldus het OM, de zaak is geseponeerd.

Lees ook:

Waarom richt de onderwereld de pijlen op Rutte? ‘Sinds Wiersum en De Vries is alles mogelijk’

Waarom richt de onderwereld de pijlen op de landelijke politiek? Hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff over het hoe en waarom. ‘Het past misschien wel in het plaatje dat we in zekere zin toch een narcostaat zijn.’

Aan de ongedwongen wijze waarop Rutte zich door Den Haag voortbeweegt lijkt voorlopig een eind te zijn gekomen

Hij zou er zelf naar verluidt geen behoefte aan hebben. Maar na signalen over bedreigingen uit de hoek van de georganiseerde misdaad wordt demissionair premier Mark Rutte zwaar beveiligd.