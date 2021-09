Haags raadslid opgepakt om 'verdacht gedrag' in buurt van Rutte

Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving in het AD. Van Doorn werd opgepakt door de beveiligers van demissionair premier Mark Rutte, die werken voor de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB).

Het OM verdenkt Van Doorn ervan "te hebben getracht inlichtingen te verschaffen om een ernstig misdrijf voor te bereiden". Inmiddels is Van Doorn weer vrijgelaten. Het raadslid blijft nog wel verdachte, aldus het OM. Wat het "verdachte gedrag" precies inhoudt, en of de verdenking betrekking heeft op Rutte, kon een woordvoerder nog niet zeggen. "Het onderzoek loopt nog, dus daar wordt nog naar gekeken.” Tegenover NRC zegt de advocaat van Van Doorn dat zijn cliënt werd aangehouden wegens voorbereiding van moord.

Van Doorn zelf zegt tegen die krant de bewuste zondag onderweg te zijn geweest naar zijn moeder, waar hij een ‘dure BMW’ bekeek die bij een sportschool geparkeerd stond. Daar binnen informeerde hij naar de abonnementsprijzen - terwijl in de sportschool zojuist de demissionair premier aan het sporten was. Daarna zou hij volgens Van Doorn ‘'door drie, vier DKDB’ers’ zijn aangehouden.

Maandag werd bekend dat Rutte extra wordt beveiligd omdat er plannen zouden zijn om een aanslag op hem te plegen of hem te ontvoeren. In de omgeving van Rutte zouden 'spotters' zijn gesignaleerd, criminelen die de omgeving van tevoren verkennen. Die spotters zouden uit de criminele hoek komen.

