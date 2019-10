Haags college valt om zaak-De Mos. ‘Dit is een politieke afrekening’

“Gesprekken die hierover vandaag met Hart voor Den Haag/Groep de Mos zijn gevoerd en het door hen uitgegeven persbericht hebben geleid tot het besluit om de huidige samenwerking met Hart voor Den Haag/Groep de Mos in deze coalitie per direct te beëindigen”, laten de drie partijen in een gezamenlijke verklaring weten.

De rijksrecherche doorzocht dinsdag werkkamers en de woningen van de wethouders. Het justitiële onderzoek richt zich op ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Mogelijk hebben de wethouders tegen betaling vergunningen geregeld. Ook de woningen van drie Haagse ondernemers zijn doorzocht. Zij worden verdacht van omkoping. Een van die verdachte ondernemers staat op de kandidatenlijst van de Groep de Mos. Hij zou de partij financieel hebben gesteund in ruil voor onder meer vertrouwelijke informatie uit het stadsbestuur.

De Mos was wethouder van economie, sport en buitenruimte en eerste locoburgemeester. Guernaoui was wethouder van financiën, integratie en stadsdelen. Ze zijn beiden lid van de grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

De beide wethouders lieten dinsdag nog weten de uitkomsten van een onderzoek dat het Openbaar Ministerie naar hen instelt met vertrouwen tegemoet zien. “Wij hebben altijd naar eer en geweten gehandeld. We herkennen ons niet in de verdachtmakingen, maar willen dit onderzoek niet frustreren door na dit persbericht verdere mededelingen te doen”, schreven de wethouders. “We onthouden ons daarom verder van commentaar.” De wethouders laten weten “met pijn in het hart” tijdelijk het werk neer te leggen wegens de kwestie, iets waar het college van burgemeester en wethouders om had gevraagd.

Politieke afrekening

Het opzeggen van het vertrouwen in Hart voor Den Haag/Groep de Mos door de Haagse coalitie is een politieke afrekening. Dat stelt de partij in een verklaring op de website. Daarin zegt fractievoorzitter Arjen Dubbelaar: “Wij zijn zwaar teleurgesteld in het feit dat onze coalitiepartners de stekker uit het college hebben getrokken. Wij wilden graag verder met deze samenwerking.”

Volgens Dubbelaar voelt het als een politieke afrekening. “Want ik kan niet anders concluderen dan dat een aantal partijen alvast op de stoel van de rechter is gaan zitten. In Nederland is iedereen onschuldig, totdat het tegendeel is bewezen.”

Nu de coalitie is gevallen, kan een nieuw college worden gevormd. Als CDA en PvdA zich bijvoorbeeld zouden aansluiten bij VVD, D66 en GroenLinks, zou er een bestuur zijn met 24 van de 45 zetels. CDA en PvdA zaten ook in het vorige bestuur. Het is echter nog niet duidelijk of CDA en PvdA daartoe bereid zijn.

