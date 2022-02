Gynaecologen: ‘Sta abortus om medische redenen ook toe na 24 weken’

Het is nodig om de grens waarbij iemand nog een zwangerschap af mag breken te herzien. Bij een afbreking om medische redenen moet dit ook na 24 weken nog mogelijk zijn.

Daarvoor pleit de NVOG, de Nederlandse vereniging van gynaecologen. Momenteel is de grens om een zwangerschap af te breken gelijkgesteld aan de grens voor levensvatbaarheid. In de praktijk is dat nu 24 weken. “Te vroeg geboren baby’s worden binnenkort mogelijk eerder behandeld, misschien al vanaf 23 weken”, zegt Attie Go, gynaecoloog gespecialiseerd in prenatale diagnostiek in het Erasmus MC namens de NVOG. “Als de wetgeving, waarin een koppeling wordt gemaakt met levensbaarheid, hetzelfde blijft, moet de grens voor een zwangerschapsafbreking óók omlaag gaan naar 23. Dat vinden wij zeer ongelukkig.”

De NVOG vindt dat ouders die na de 20-echo horen dat hun kindje niet gezond is, zo onvoldoende tijd krijgen om hun keuze weloverwogen te maken. Als het aan de gynaecologen ligt, wordt de grens om een zwangerschap af te breken juist opgerekt. Go: “Niet vrij en zonder zorgvuldigheid uiteraard, maar bij sommige afwijkingen of ziektes, weet je pas na 24 weken wat er precies aan de hand is en wat de gevolgen voor het kindje zijn. In Nederland heb je dan nauwelijks opties, slechts in uitzonderlijke situaties is een late zwangerschapsafbreking toegestaan. Het zou goed zijn als we hetzelfde kunnen bieden als ons omringende landen.”

De richtlijn voor de behandeling van extreem te vroeg geboren baby’s is nog niet vastgesteld, maar de NVOG heeft de mogelijke gevolgen aangegeven bij de eerste revisie van de richtlijn. “Er ontstaat een patstelling waar deze groep ouders de dupe van is”, aldus Go. In de evaluatie Wet afbreking Zwangerschap werd dit ook geconstateerd, maar door de val van het vorige kabinet is deze evaluatie nog niet verder behandeld. Go: “Het wordt nu tijd om dat gesprek te gaan voeren.”

Lees ook:

Als de behandelgrens in de Abortuswet naar beneden gaat, moeten zij eerder een keuze maken

Dat artsen premature baby’s eerder kunnen behandelen is mooi, maar lastig voor ouders die voor de keuze komen te staan om een zwangerschap af te breken