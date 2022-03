Gündoğan wil onder bemiddeling praten met Volt, sluit terugkeer naar fractie niet uit

De rechter stelt Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan in het gelijk. Politieke partij Volt moet haar schorsing en de beëindiging van haar fractielidmaatschap terugdraaien. Ook is Volt Gündogan een voorlopige schadevergoeding van 5000 euro verschuldigd.

Gündoğan is bereid om onder begeleiding van een bemiddelaar te praten met Volt. Het Tweede Kamerlid sluit een terugkeer naar de Volt-fractie niet uit. “Mijn hand blijft uitgestoken. Maar ‘it takes two to tango’.” Ze hoopt “zo snel mogelijk haar werk weer te kunnen hervatten”.

Gündogan spande halverwege februari een kort geding aan tegen Volt nadat bekend werd dat de partij haar beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag. Die beschuldiging leidde op 13 februari tot een schorsing, die volgens Gündogan onrechtmatig was. Dertien dagen later werd het Kamerlid officieel uit de Tweede Kamer-fractie gezet. Ook de rechter concludeert nu dat er “zowel juridisch als inhoudelijk geen grond was” voor de schorsing. In de partijstatuten en het fractiereglement is namelijk helemaal niet vastgelegd dat Volt tot schorsing over mag gaan.

Zonder enige vorm van hoor en wederhoor

Diezelfde statuten leefde het partijbestuur ook niet na toen het besloot het fractielidmaatschap van Gündogan te beëindigen, concludeert de rechter. Volgens die statuten hoort Volt een Kamerlid dat zich schuldig maakt aan grensoverschrijdend gedrag eerst twee officiële schriftelijke waarschuwingen te geven. Ook moet er een verbeterplan zijn opgesteld en moeten er meerdere gesprekken met het Kamerlid zijn gevoerd waar notulen van zijn. In het geval van Gündogan liet de partij dit allemaal na.

Dat geldt overigens ook voor de snelheid waarmee Gündogan werd geschorst, stelt de rechter. Al na de eerste officiële melding vond die schorsing plaats. De rechter zegt te snappen dat de partij na zo'n melding tot actie over wil gaan. “Maar een schorsing van Gündogan zonder deugdelijke uitleg waarom, zonder de aard van de klachten toe te lichten en zonder enige vorm van hoor en wederhoor, kan niet door de beugel.”

Tikken op de billen

Volt zegt dertien meldingen tegen Gündogan te hebben ontvangen waarin ze wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De meldingen zouden afkomstig zijn uit alle lagen van de partij. Gündogan zou partijgenoten tikken op de billen hebben gegeven, intimiderend gedrag hebben vertoond en zich schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik. Ook is er geklaagd over haar ongezonde relatie met alcohol en ongewenste seksuele avances.

Van deze meldingen kreeg de rechter er maar één in handen. Gündogan heeft zelf altijd volgehouden dat bij deze specifieke melding geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag, maar van een arbeidsconflict. Partijleider Laurens Dassen stelt op zijn beurt weer dat er de afgelopen weken te weinig aandacht is geweest voor de slachtoffers.

Het is een zaak die alleen maar verliezers kent, zei de voorzieningenrechter vorige week al tijdens de zitting. Ze dringt er bij beide partijen dan ook op aan om samen met een mediator met elkaar in gesprek te gaan.

Of Gündogan zelf nog terug wil bij de fractie is onduidelijk. Ze moet nog reageren.

