Grote toename komst asielzoekers, maar geen oplossing

Als de prognose van het kabinet uitkomt, komen er dit jaar meer asielzoekers naar Nederland dan in de afgelopen decennia. Volgens de laatste schattingen vragen hier namelijk 70.000 mensen asiel aan dit jaar, ruim 20.000 mensen meer dan vorig jaar en ook fors meer dan in 2015, toen de oorlog in Syrië zorgde voor een asielcrisis in Europa.

Ook volgend jaar zal het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt niet zomaar afnemen, verwacht het kabinet. Dat komt deels omdat een groot deel van de asielzoekers die een vergunning krijgen vervolgens een verzoek doen om de nareis van gezinsleden. De piek van het aantal nareizigers wordt niet dit jaar maar pas volgend jaar verwacht.

Om alle asielzoekers een slaapplek te kunnen bieden, verwacht het kabinet eind van het jaar ruim 77.000 opvangplekken nodig te hebben. Dat betekent dat er de komende maanden rond de 25.000 opvangplekken extra nodig zijn. Of dat gaat lukken is zeer de vraag, aangezien veel van de huidige opvanglocaties tijdelijk zijn en er contracten aflopen.

“U begrijpt dat ik mij niet verveel de komende tijd”, zei staatssecretaris Eric van der Burg vrijdagochtend. Zoals altijd straalde hij optimisme uit, maar tegelijk moest Van der Burg bekennen dat hij nauwelijks instrumenten heeft om te voorkomen dat er komende zomer weer asielzoekers in de buitenlucht slapen. “Het risico dat er in de zomer weer mensen buiten slapen is nadrukkelijk aanwezig op het moment dat we er niet in slagen om voldoende plekken te vinden.”

Op de vraag welk instrument hij wél heeft, antwoordde Van der Burg: ‘mijn mond.’ De komende weken en maanden zal hij stad en land af gaan op zoek naar extra slaapplekken voor asielzoekers. Ondertussen heeft hij bewoners en politici in Ter Apel beloofd dat als er weer plekken tekort zijn, de problemen niet weer in Ter Apel neergelegd worden. Waar dan wel, vertelde staatssecretaris Van der Burg er niet bij.

Mensen in weilanden

Twee weken geleden zei premier Mark Rutte dat het ‘onmogelijk te garanderen’ is dat er de komende maanden geen asielzoekers bij Ter Apel in het gras slapen. “Zulke hoge aantallen kunnen weer leiden tot mensen in weilanden.”

De hoge aantallen asielzoekers die naar Nederland komen hebben op veel meer plekken impact dan alleen in Ter Apel. Van iedere gemeente worden namelijk extra opvangplekken gevraagd, en die worden vaak met tegenzin verzorgd. Op dit moment krijgt de staatssecretaris nog altijd vaker ‘nee’ dan ‘ja’ te horen.

Het ligt in de lijn der verwachting dat Van der Burg begin mei aan de Veiligheidsregio’s zal vragen om de crisisnoodopvang weer te verlengen. Deze noodlocaties, vaak in sporthallen of andere leegstaande gebouwen die niet zijn gemaakt voor de grootschalige opvang van mensen, werden vorig jaar zomer geopend om Ter Apel te ontlasten. Aanvankelijk zouden deze opvanglocaties 1 oktober, dan 1 januari en 1 april sluiten, maar al die deadlines zijn nooit gehaald.

Lees ook:

Raad van State verbiedt terugsturen van asielzoekers naar Italië

Het kabinet mag asielzoekers niet meer terugsturen naar Italië, ook al zijn zij via het Zuid-Europese land Europa binnengekomen.