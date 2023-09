Grote onvrede onder advocaten over gratis rechtshulp Groningers

Inwoners van het Groningse gaswinningsgebied die een rechtszaak voeren vanwege schade aan hun huis of bedrijf, hoeven de kosten daarvan niet langer zelf te betalen. Voortaan betaalt de Nederlandse staat deze kosten. Deze gratis rechtshulp voor Groningers is ongeacht hun inkomen of vermogen. Dat stuit op grote bezwaren van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De beroepsorganisatie laat op vragen van Trouw weten dat zij het principieel verkeerd vindt dat álle gedupeerde Groningers kosteloos hulp kunnen krijgen, óók wie zelf een advocaat zou kunnen betalen. Onder de gedupeerden van de gaswinning zijn bijvoorbeeld heel wat boeren, die als ondernemer normaal gesproken geen recht hebben op gratis juridische hulp.

Met de regeling voor gratis rechtsbijstand wil de regering een gebaar maken naar gedupeerden van de gaswinning. Het is een van de dertig maatregelen die ze dit voorjaar aankondigde na de harde conclusies van de parlementaire enquête naar de gaswinning. De afhandeling van aardbevingsschade zou ‘milder, menselijker en makkelijker’ worden.

Ongelijke strijd

Wie in het gasgebied schade ontdekt aan zijn huis of bedrijf kan dat melden bij het daarvoor bedoelde loket (sinds 2020: het Instituut Mijnbouwschade Groningen), dat een beoordeling uitvoert. Wie het oneens is met het oordeel kan bezwaar maken en, als dat afgewezen wordt, naar de rechter stappen. Daar treft de burger of ondernemer dan advocaten en experts tegenover zich die zijn ingehuurd door het ministerie van economische zaken. Veel gedupeerden ervaren dit als een ongelijke strijd.

Om aan deze ongelijkheid een eind te maken, heeft de regering besloten dat gedupeerde Groningers voortaan kunnen aankloppen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Zij krijgen dan kosteloos een advocaat toegewezen, zoals dat ook gaat met sociaal advocaten voor mensen met een laag inkomen. Hoeveel mensen er gebruik van gaan maken is onduidelijk. De regering heeft er 5 miljoen euro voor gereserveerd, wat omgerekend neerkomt op een duizendtal zaken.

Het is niet voor het eerst dat de regering besluit een groep Nederlanders kosteloze rechtsbijstand aan te bieden; het geldt ook voor de ouders die de dupe zijn van het toeslagenschandaal. Maar volgens de Orde van Advocaten zijn de toeslagenouders en Groningers met mijnbouwschade niet met elkaar te vergelijken. De toeslagenouders zouden vaker een laag inkomen hebben, waardoor zij wél recht hebben op een gesubsidieerde advocaat.

Beperkt aantal uren en een laag tarief

De advocatenorde heeft ook bezwaren tegen de voorwaarden voor de gratis rechtsbijstand aan gedupeerde Groningers. Een advocaat mag per zaak een beperkt aantal uren declareren, tegen een tarief dat aanzienlijk onder de markttarieven voor advocaten ligt. Volgens de beroepsorganisatie kan dit ervoor zorgen dat weinig advocaten trek hebben om Groningers bij te staan.

Minister Weerwind van rechtsbescherming schrijft aan de Tweede Kamer dat hij deze bezwaren heeft besproken met demissionair premier Rutte en staatssecretaris Vijlbrief van mijnbouw. Dat de rechtshulp gratis is voor gedupeerden vindt de regering belangrijker dan de bezwaren van advocaten tegen de hoogte van hun vergoeding. Dat er geen inkomenstoets is voor de Groningers vindt Weerwind ‘verdedigbaar’, aldus zijn woordvoerder.

Soepele eisen

Om ondanks het lage honorarium toch genoeg advocaten te mobiliseren voor Groningen, hanteert de minister soepele eisen voor hen. Het mogen advocaten uit het hele land zijn, niet alleen uit het noorden, en ze hoeven ook geen expert te zijn in het bestuursrecht. Op kosten van de minister kunnen advocaten een driedaagse cursus volgen om zich te verdiepen in de Groningse problematiek.

De Raad voor Rechtsbijstand roept advocaten en mediators op zich aan te melden als zij gedupeerde Groningers willen bijstaan. Tot nu toe reageerden 55 advocaten en 82 mediators, laat de raad desgevraagd weten. Of deze rechtsbijstandsverleners voldoen aan de voorwaarden onderzoekt de raad de komende tijd.

