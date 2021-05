Grote hulpbereidheid voor daklozen door brand in de Schilderswijk

Particuliere organisaties, de gemeente Den Haag, en verzekeraars werken met alle macht om hulp te bieden aan de tientallen mensen die dakloos zijn geworden door de brand in de Haagse Schilderswijk. In de nacht van woensdag op donderdag brandde een compleet woonblok in de Wouwermanstraat uit. Geld en goederen stromen toe, niet alleen vanuit de buurt. Een inzamelingsactie van de grotendeels door de brand verwoeste El Fathmoskee had op vrijdag om 12 uur al 87.000 euro opgeleverd van zo'n 3700 donateurs.

“Die brand vond in het hart van onze wijk plaats”, zegt voorzitter Alex Bergman van buurtorganisatie De Paraplu. “De betrokkenheid met de slachtoffers is groot. Berichten van mensen die hulp aanbieden blijven binnenstromen, ook van mensen buiten Den Haag. We richten ons op de eerste behoeften van mensen die werkelijk alles hebben verloren en letterlijk geen schone onderbroek meer hebben. Naast kleding worden ook speelgoed en meubels aangeboden.”

Burgemeester Jan van Zanen heeft zijn steun betuigd aan de getroffenen in een verklaring op de site van de gemeente: “We zijn er voor jullie. We helpen jullie en we staan jullie bij.” In het pand zouden ook Hongaarse en Bulgaarse arbeidsmigranten onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest zijn geweest. Van Zanen zegt daarover geschokt te zijn, ook brandweercommandant en directeur van de Veiligheidsregio Haaglanden twitterde: "Geschrokken van de sociale omstandigheden (echt heel erg).”

Zo'n veertig woningen onbewoonbaar

Nog steeds is niet duidelijk om hoeveel mensen het precies gaat. Ongeveer veertig woningen zijn onbewoonbaar verklaard. Tientallen mensen zijn door de gemeente tijdelijk opgevangen in hotels; anderen hebben elders, bijvoorbeeld bij familie onderdak gevonden. “In hotelkamers kunnen mensen natuurlijk niet eeuwig blijven, we denken nog na over oplossingen voor de langere termijn", aldus een woordvoerder van wethouder Balster (Wonen en Welzijn). “We kunnen niet met één oplossing komen voor alle mensen, omdat hun situatie verschilt. Sommigen zijn huurders, anderen zijn eigenaren van de woningen.”

De gemeente belegde gisteren een eerste bijeenkomst voor de bewoners, waarbij tolken in vijf verschillende talen aanwezig waren. Sommige aanwezigen zeiden na afloop tegen Omroep West dat de bijeenkomst erg rommelig verliep. “Mensen hadden heel veel vragen. Wanneer ze weer terug kunnen, maar een aantal zei ook niet verzekerd te zijn”, vertelt woordvoerder Jan Sinnige van de gemeente Den Haag.

De gemeente werkt samen met de Stichting Salvage, een organisatie van verzekeraars die bij dergelijke rampen eerste hulp biedt om slachtoffers bij te staan en te adviseren over verzekeringskwesties. “Directeur Johan van den Berg was donderdagochtend om half vier al ter plekke", vertelt woordvoerder Iwanna de Jonge van het Verbond van Verzekeraars. “Salvage heeft een mobiele unit ter plekke waar mensen met vragen terechtkunnen.”

Noodfondsen

De meeste Nederlanders hebben wel een verzekering die schade aan inboedel door brand dekt, aldus De Jonge. Mochten bijvoorbeeld de getroffen arbeidsmigranten zo'n verzekering niet hebben afgesloten, dan zou de overheid soelaas kunnen bieden door noodfondsen beschikbaar te stellen. “Dat is ook gebeurd voor slachtoffers van de avondklokrellen.”

Of personen of instanties aansprakelijk zijn voor de brand moet nog blijken. De politie leidt het onderzoek naar de oorzaak, waaraan ook de brandweer meedoet. “We nemen in ons onderzoek het brandverloop mee”, zegt een woordvoerder van de brandweer Haaglanden. “Waarom ging het zo snel? En waarom duurde het zo lang? Dat laatste had ook te maken met verborgen ruimtes waar de brand in heeft gezeten. Bijvoorbeeld bij het dak waar we niet bij konden, waardoor we eerst sloopwerkzaamheden moesten verrichten.”

