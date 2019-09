Grote belangstelling voor herdenking operatie Market Garden in Oosterbeek

Vandaag is de laatste grote bijeenkomst van de 75-jarige herdenking van de Slag om Arnhem. Op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek worden geallieerde militairen herdacht die bij de Slag om Arnhem om het leven kwamen.

Op de begraafplaats liggen 1745 militairen begraven die sneuvelden tijdens die slag in september 1944. Er rusten enkele tientallen Polen en een paar Nederlanders, maar het merendeel is Brits. De begraafplaats is dan ook officieel Brits grondgebied. De jaarlijkse herdenking is een Britse Memorial Service.

Op de begraafplaats zijn 1200 zitplaatsen, onder meer voor de 22 oud-strijders die worden verwacht. Rondom de begraafplaats staan duizenden mensen, het terrein is inmiddels vol. De ruimte tussen de graven is verboden gebied. Daar staan wel duizend scholieren, die tijdens de dienst bloemen op de graven zullen leggen.

Komende week wordt nog aandacht besteed aan de evacuatie van Arnhem na de slag.

Duizenden maken erewandeling over de Waal

Ook gisteren werd er volop stilgestaan bij de herdenking van operatie Market Garden. Tussen de drie- en vierduizend mensen deden zaterdagavond mee aan een erewandeling over een brug over de Waal bij Nijmegen. Volgens de gemeente waren er opvallend veel jongeren die meewandelden om de Amerikaanse bevrijders uit 1944 te eren.

Een Amerikaanse divisie stak tijdens de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden in canvas bootjes de Waal bij Nijmegen over. Dat deden ze om de Waalbrug vanaf de Betuwse kant in handen te krijgen. Dat was eerder niet gelukt wegens hevige Duitse weerstand in Nijmegen. Toen de brug genomen was, was Nijmegen bevrijd.

De divisie beschouwt de Waaloversteek als “onze dapperste actie ooit.” Maar er kamen op het water wel 48 man om het leven. Tijdens de wandeling zaterdagavond waren de namen van de gesneuvelden op de rivier te zien. Jongeren brachten portretten van de doden naar een monument aan de noordkant van de brug. Vanaf de rivier was een speciaal gecomponeerde opera te horen.

Prins Charles legt krans voor Polen

De Britse kroonprins Charles heeft zaterdag in Driel een krans gelegd voor de Poolse militairen die sneuvelden tijdens de Slag om Arnhem in 1944. Dat is bijzonder, omdat de Britten de Polen meer dan 50 jaar lang de schuld gaven van het mislukken van de belangrijke slag. Ook prinses Beatrix was aanwezig.

Prins Charles legt samen met prinses Beatrix een krans. Beeld BSR Agency

Defensieminister Ank Bijleveld haalde zaterdag in haar toespraak ook nog aan dat de Polen pas in 2006 de Militaire Willems-Orde kregen voor hun aandeel in de bevrijding van Nederland. De voormalige geallieerde landen hielden dat steeds tegen.

In Driel waren drie veteranen aanwezig die op 21 september 1944 zelf landden bij Driel. Ook nabestaanden van de Poolse bevelhebber Sosabowski zijn in Driel. Charles sprak na de herdenking uitgebreid met de drie veteranen, van wie er een voor het eerst sinds 1944 weer in Nederland was. Hij toonde bewondering voor de benarde omstandigheden waaronder de Polen in Nederland landden.

Prins Charles in gesprek met de veteraan in de cockpit. Beeld ANP

Prins Charles sloot zijn bezoek af in de cockpit van een nagebouwd houten zweefvliegtuig. Met dergelijke Horsa Gliders werd in 1944 materieel aangevoerd tijdens de luchtlandingen. Hij zat in Oosterbeek achter de stuurknuppel van de replica samen met Frank Ashley (94), die in 1944 piloot van zo’n zweefvliegtuig was. De twee spraken honderduit over de bijzondere tocht over Het Kanaal van destijds. “Hij heeft me echt gecharmeerd”, aldus Ashley.

Net zoals in Ede, Arnhem en Driel was het publiek massaal toegestroomd om de Britse prins te zien.

