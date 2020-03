Grootste zorg van ziekenhuizen? Misschien wel het dreigend tekort aan mondkapjes

Ze zijn er bijna niet meer: mondkapjes. In ziekenhuizen en bij andere zorg­aanbieders zijn de beschermende maskers een almaar schaarser goed. Zo schaars dat een dreigend tekort aan mondkapjes door het oprukkende coronavirus misschien wel de grootste zorg is van ziekenhuizen, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen. Op regionaal niveau wordt geïnventariseerd waar überhaupt nog maskers zijn en hoe die verdeeld moeten worden. Ondertussen hopen ziekenhuizen op nieuwe ladingen mondkapjes vanuit het buitenland.

Artsen en verpleegkundigen roepen inmiddels via sociale media burgers op om eventuele voorraden mondkapjes naar ziekenhuizen te brengen, omdat ze daar harder nodig zijn dan bij mensen thuis. Her en der zijn er al successen te vieren. Longarts Gert-Jan Braunstahl van het Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis kreeg duizenden reacties, inclusief inzamelacties van maskers.

Ondertussen zijn mondkapjes in ziekenhuizen op rantsoen. Bonden in de zorg zoals de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en vakbond FNV Zorg krijgen sinds het weekend een explosie aan berichten van zorgpersoneel over het tekort aan maskers. Mondkapjes worden langer doorgebruikt, ook bij mensen met een verdenking van het coronavirus, meldden de zorgmedewerkers. Dat terwijl zij mondkapjes normaal gesproken meteen moeten weggooien omdat hergebruik onveilig is.

Regels verwateren

De bonden maken zich zorgen om de veiligheid van zorgmedewerkers en hun patiënten en wijzen naar arbowetgeving en het beginsel dat werken altijd veilig moet zijn. Maar in tijden van crisis verwateren de regels. Zo kan het volgens de Inspectie Gezondheidszorg door een tekort aan medische hulpmiddelen noodzakelijk zijn om af te wijken van de gestelde richtlijnen, om toch te voldoen aan de zorgplicht. Het is aan zorgaanbieders zelf om een juiste afweging te maken.

Nog verder gaat het plan om mondkapjes schoon te maken en dan opnieuw te gebruiken. Momenteel onderzoekt het RIVM op verzoek van verschillende ziekenhuizen of wegwerpmaskers gesteriliseerd kunnen worden. Op advies van de vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen verzamelen ziekenhuizen de zogeheten FFP2-maskers – waar een filter in zit – voor eventuele schoonmaak. De resultaten van het RIVM worden vandaag verwacht.

Schijnveiligheid

Het geeft een beeld van de schaarste: nog niet eerder werden wegwerpmaskers hergebruikt. Specialisten op het gebied van adembescherming hebben hun twijfels. “Het filtermateriaal in dergelijke maskers werkt als een soort magneet, het trekt deeltjes zoals stof, druppels, bacteriën of dit coronavirus aan”, zegt adembeschermingsdeskundige Jan Willem de Winter. “Vanuit de fabriek krijgt het filter een elektrostatische lading mee. Maar die kracht zwakt af, net als een gewone magneet zwakker wordt. Na reiniging valt niet meer te garanderen dat er nog sprake is van bescherming.”

De Winter waakt voor schijnveiligheid. “Met een masker op waant een deskundige zich veilig, terwijl hij of zij dat dan misschien niet is. Dan kan iemand beter geen masker dragen en zich er bewust van zijn dat hij niet beschermd is.”

