Grootste Pro-Zwarte Pietpagina’s verdwijnen van Facebook

Pro-Zwarte Pietpagina's zoals Zwarte Piet Liefhebbers en Actiegroep Pro-Zwarte Piet zijn niet meer vindbaar op Facebook, bleek vrijdag. Sommige pagina’s hadden tienduizenden likes. Maar nu Facebook sinds een maand afbeeldingen van Zwarte Piet – oftewel Blackface – weert, verdwijnen de pagina’s. Ook op Instagram, dat van Facebook is, zijn geen plaatjes meer te vinden van Piet met zwart geschminkt gezicht.

Omdat Facebook nog geen algoritmes heeft die Zwarte Piet herkennen, kunnen de afbeeldingen alleen worden verwijderd als ze gerapporteerd zijn door gebruikers van het platform. “Ik rapporteer ook familieleden, dat maakt me niet uit”, zegt Facebookgebruiker Jennifer Melskens. Als Melskens plaatjes van Zwarte Piet tegenkomt op Facebook, markeert ze die meteen als aanstootgevend. “Ik kan slecht tegen onrecht. Daarnaast is de vader van mijn zoontje donker. En als je hoort dat kinderen soms worden uitgescholden voor Zwarte Piet... Ik moet er niet aan denken dat mijn kind dat overkomt.” Op de Facebookpagina ‘Zwarte Piet is Racisme’ is inmiddels een handleiding verschenen voor het rapporteren van stereotyperende afbeeldingen van zwarte mensen.

Dat de pro-Zwarte Pietpagina’s niet meer vindbaar zijn, hoeft niet te betekenen dat ze ook daadwerkelijk uit de lucht zijn. Eigenaren van de pagina’s kunnen ze ook onzichtbaar hebben gemaakt. Alleen leden kunnen de site dan nog bezoeken. Zo heeft Danny van der Horst zijn Bossche pro-Zwarte Pietpagina inmiddels op onzichtbaar gezet. “Anders word ik van Facebook afgegooid.” Van der Horst denkt niet dat de ingreep van het platform zonder gevolgen blijft. “Er zijn duizenden mensen die voor Zwarte Piet zijn. Als er een nieuw platform zou komen zoals Hyves, dan stappen die allemaal over.” Bovendien, zegt Van der Horst, zijn teksten niet te traceren. “Je mag nog steeds schrijven wat je wilt.”

Melskens ziet Zwarte Piet graag helemaal verdwijnen: “Ik hoop dat mensen zich er eindelijk eens bij neer gaan leggen dat Zwarte Piet niet meer van deze tijd is.” Ze ervaart het rapporteren van de plaatjes niet als ‘klikken’. “Het zijn vooral voorstanders die dat roepen. Het is gewoon racistisch en daar ben ik tegen. Ik vind dat ik het recht heb om daar op deze manier iets tegen te doen. Facebook wil die afbeeldingen zelf ook niet meer op het platform hebben. Dan help ik graag om dat te realiseren.”

