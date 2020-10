Grootste knelpunt voor ziekenhuis in coronatijd blijft het tekort aan personeel

Te weinig personeel, dat is het grote knelpunt van de coronacrisis in de ziekenhuizen. Tijdens de eerste golf waren de ic-afdelingen het middelpunt van de crisis, nu zijn dat de gewone klinische afdelingen. “Dat is op zich goed nieuws, want het betekent dat minder mensen op de ic terecht komen”, zegt Peter van der Meer, bestuursvoorzitter van het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht. Tegelijkertijd zijn die klinische afdelingen cruciaal voor de reguliere zorg. Daarom ook dat verschillende ziekenhuizen noodkreten slaken en zelfs patiëntenstops afkondigen. Er moet meer personeel bij.

Gekeken wordt al naar defensie. Begin volgende week gaan 100 militaire zorgmedewerkers aan de slag in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Gekeken wordt ook naar de privéklinieken. Tijdens de eerste golf sprongen zij nog bij, maar deze week lieten zij weten dat niet opnieuw te willen doen. De privéklinieken zijn zelf druk, mede omdat zij een deel van de patiënten opvangen die nu niet in een gewoon ziekenhuis terecht kunnen. Dat betekent omzet voor deze medische centra.

Dwingen

De bestuursvoorzitter van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Peter Langenbach, begrijpt dat de zelfstandige centra aan hun eigen belangen denken, maar ziet tegelijkertijd hoe zijn eigen ziekenhuis worstelt. Daarom denkt hij aan ‘centrale maatregelen om alle ziekenhuizen in Nederland te ondersteunen’. Of dat betekent dat het kabinet de privéklinieken moet dwingen om mee te werken? “Ja, absoluut”, zegt hij, “als we met elkaar vinden dat we niet vaker de spoedeisende hulp dicht mogen doen of nog meer reguliere zorg uit mogen stellen.”

Een verplichting van bovenaf gaat Van der Meer van het ASZ in Dordrecht op dit moment te ver. “Zelfstandige behandelcentra hebben nu een groot nut omdat zij ook reguliere zorg leveren. Maar als de voorspellingen uitkomen en we hebben over anderhalve maand een noodsituatie, dan kan je misschien de privéklinieken vragen of zij personeel willen afstaan. Nu is dat te vroeg.”

Om grootschalige uitstel van zorg te voorkomen en alle covid-patiënten te verzorgen, moeten er duizenden extra verpleegkundigen bij, staat in een rapport van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. In dat rapport van afgelopen juli ging het LNAZ er nog vanuit dat het zwaartepunt op de ic’s lag. Het tekort aan ic-verpleegkundigen is wellicht minder groot dan gedacht, maar omgekeerd is er wel meer vraag naar verpleegkundigen die basiszorg verlenen.

Intensiever

Die zorg aan covid-patiënten is intensiever dan gewone zorg. Op een reguliere afdeling heeft één verpleegkundige de zorg over meerdere patiënten. Bij covid kan een verpleegkundige hooguit twee personen verzorgen. Daarom is nieuwe aanwas van personeel welkom. Het is dan ook een goed teken dat dit schooljaar meer leerlingen zijn begonnen aan een opleiding tot verpleegkundige. Maar dat zijn eerstejaars, niet iets voor de korte termijn. Om de acute nood te verlichten, vragen ziekenhuizen oud-medewerkers en gepensioneerde verpleegkundigen terug te keren. Ook vragen ziekenhuizen of medewerkers meer uren willen werken en zijn de verloven ingetrokken. Al moeten personeelsmanagers met dat laatste voorzichtig zijn, want een deel van de zorgmedewerkers heeft de eerste golf mentaal nog niet verwerkt.

Zelf ziek

Daar komt bij dat covid ook ziekenhuismedewerkers treft. Het ASZ heeft volgens Van der Meer de afgelopen weken ook al meer dan 100 besmette medewerkers moeten missen. Dat, gecombineerd met het stijgend aantal patiënten en de personeelstekorten, zorgt er volgens Van der Meer voor ‘dat we aan de vooravond staan van nog meer afschaling van reguliere zorg’.

