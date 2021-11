Grootste groei Covidpatiënten in ziekenhuizen dit jaar

Het laatste nieuws, in het kort:

• Omikron, een nieuwe variant van het coronavirus, is ontdekt in Zuid-Afrika. Inmiddels zijn in Nederland ook zeker meer dan tien mensen besmet met deze variant. Of we er zieker of juist minder ziek van worden dan de eerdere mutaties, is nog niet duidelijk.

• Maandag 29 november houdt de G7 spoedberaad over omikron, nu in verschillende Europese landen besmettingen met de variant zijn vastgesteld.

• Pfizer gaat ‘een op maat gemaakt vaccin tegen de variant produceren’, mocht omikron aan het bestaande vaccin ontsnappen. Pfizer verwacht binnen twee weken resultaten te hebben van hun tests. Als het huidige vaccin onvoldoende werkt, heeft Moderna twee aangepaste vaccins achter de hand die kunnen reageren op de omikron-mutaties.