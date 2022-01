Grootste drugsdumping ooit in Brabants natuurgebied blijft liggen

Tien maanden na de ontdekking is een grote lozing van drugsafval in natuurgebied De Brabantse Wal nog altijd niet opgeruimd. Er wordt tussen de eigenaar van het gebied, Brabants Landschap, en de omgevingsdienst gesteggeld over het saneringsplan en de opruimkosten. Het opruimen van het verontreinigde gebied is volgens de provincie Noord-Brabant “erg complex”.

Eind maart ontdekte Erik de Jonge van Brabants Landschap in de buurt van Bergen op Zoom een ‘drugsput’. In Trouw vertelde de boswachter afgelopen zomer dat het gaat om de grootste drugsdumping die ooit in Nederland is gevonden. Via een ondergrondse put loosden criminelen langere tijd enorme hoeveelheden chemicaliën afkomstig van drugsproductie in de grond. De put zou zijn gevonden naast een drugslab. Inmiddels is bekend dat 2500 kuub grond in het natuurgebied verontreinigd is geraakt.

Het drugsafval vol giftige stoffen sijpelt intussen verder de ondergrond van het bosrijke natuurgebied in. Geen van de partijen kan een klein jaar na de vondst vertellen wanneer precies wordt gestart met de sanering van de dumping en hoe die eruit komt te zien.

Complexe operatie

De omgevingsdienst die in opdracht werkt van de provincie Noord-Brabant, moet toezien op de sanering van de grond. Eerst moet een plan van aanpak van Brabants Landschap worden goedgekeurd. De provincie laat weten dat het zo lang duurt omdat het een “complexe” operatie is. “Voorop staat dat alle betrokken partijen er groot belang bij hebben dat de sanering zo snel mogelijk plaatsvindt”, stelt een zegsman.

“De complexiteit van de situatie vraagt echter een zorgvuldige voorbereiding. Op dit moment vindt over de beste uitvoering van de sanering nog overleg plaats.” Volgens de provincie is moeilijk in te schatten hoelang gesaneerd moet worden om de grond en het grondwater weer schoon te krijgen. Dat wordt waarschijnlijk pas tijdens de opruimoperatie duidelijk.

Opruimkosten voor natuurorganisatie

Voor de opruimkosten draait normaal gesproken het Brabants Landschap op, van wie het gebied is. De natuurbeheerder kan aan de bel trekken bij een speciaal schadefonds, maar de maximale vergoeding per dumping is 25.000 euro. Dat is bij lange na niet genoeg voor dit soort grote lozingen. De saneringskosten vallen naar verwachting vele malen hoger uit, al kan niemand zeggen hoe groot de schade precies is.

“We snappen dat de kosten zeer waarschijnlijk hoger gaan uitvallen en dat het heel frustrerend is voor het Brabants Landschap dat ze slechts een deel krijgen vergoed”, zegt de provincie-woordvoerder. “Daarom gaat de provincie op korte termijn een breder signaal afgeven richting het Rijk.” Het gaat dan om de vraag wat de mogelijkheden zijn voor dit soort grote schadeposten die niet of nauwelijks worden gedekt door het fonds.

Lees ook:

De grootste drugsput uit de Nederlandse geschiedenis is gevonden in een kwetsbaar natuurgebied

Een stuk natuurgebied op de Brabantse Wal is zwaar verontreinigd, nadat criminelen enorme hoeveelheden drugsafval ondergronds loosden. Deze ontdekte ‘drugsput’ tekent de steeds roekelozere manier waarop criminelen hun chemicaliën storten.