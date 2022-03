Groot tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen, Coa bouwt extra noodpaviljoen in Ter Apel

Een woordvoerder spreekt van een ‘noodgreep’ en een last-minute besluit. “Er moest iets gebeuren, ook vanwege de hygiëne.”

Burgemeester Jaap Velema reageerde geïrriteerd op de bouw van het extra paviljoen. “Dat is niet de bedoeling en daar is geen toestemming voor gegeven”, zei hij tegen RTV Noord. Het Coa noemt de situatie ‘ontzettend vervelend’. “De relatie met Westerwolde is ons veel waard. Het was kiezen tussen twee kwaden. De menselijke maat heeft de doorslag gegeven.”

Het is de bedoeling dat asielzoekers vanuit Ter Apel binnen één dag doorgaan naar andere plekken in het land. Dat gaat niet, omdat in het hele land de opvanglocaties vol zijn. De veiligheidsregio Groningen overweegt om de hekken van het aanmeldcentrum te sluiten, vanwege risico’s voor de brandveiligheid en de volksgezondheid.

‘Vluchtelingen belanden mogelijk op straat’

VluchtelingenWerk Nederland, het Rode Kruis en Unicef sloegen zaterdag alarm over die mogelijke sluiting. “Vluchtelingen uit landen als Afghanistan, Syrië en Jemen die bescherming zoeken in Nederland, belanden dan op straat”, waarschuwen de organisaties.

Ze roepen het kabinet, de veiligheidsregio’s en gemeenten op om “dit zwarte scenario van mensen die op straat komen te staan koste wat het kost te voorkomen en per direct te zorgen voor opvangplekken”.

Officieel is in Ter Apel plaats voor 275 mensen, maar de afgelopen dagen wachtten er tot wel 700 vluchtelingen en asielzoekers op een bed in een andere opvanglocatie. “De tenten zijn overvol en mensen slapen soms in stoelen of op de grond, bij gebrek aan een bed”, stellen de hulporganisaties.

Groot tekort aan opvangplekken voor mensen die niet uit Oekraïne komen

In Ter Apel worden asielzoekers opgevangen uit andere landen dan Oekraïne. Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen in Nederland, en gaan rechtstreeks naar locaties die de afgelopen tijd voor hen zijn geopend. Voor andere groepen is er echter een groot tekort aan bedden.

De hulporganisaties wijzen erop dat het niet voor het eerst is dat er een dringend tekort aan asielopvangplekken ontstaat. “Er zijn structureel te weinig locaties om vluchtelingen op te vangen. Door het steeds weer openen en sluiten van asielzoekerscentra ontstaan schrijnende situaties die te voorkomen zijn met voldoende reservecapaciteit.” Volgens de hulpverleners kan een nieuwe opvangcrises voorkomen worden door te zorgen voor kleinschalige structurele opvanglocaties.

Het Coa hoopt dat het noodpaviljoen snel weg kan, en dat het Veiligheidsberaad maandag met een oplossing komt voor de opvang. In dat beraad vergaderen de 25 burgemeesters die leiding geven aan de veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio Groningen, waaronder Ter Apel valt, heeft de andere regio’s om hulp gevraagd.

Trouw was vrijdag nog op reportage in het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. De situatie is zo nijpend dat de Veiligheidsregio overweegt het centrum tijdelijk te sluiten. ‘Dit is ver onder de norm die wij willen hanteren.’