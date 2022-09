Groningse kerk huisvest 22 gasten uit Ter Apel. ‘Het is onze plicht als kerk om mensen in nood te helpen’

Tjip van der Werf is net terug van de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Groningen. Hij heeft er een vrouw uit Ter Apel naartoe gebracht die al twee weken niet meer kon lopen. “Daar kwam ik per toeval achter, op weg naar het schoolgebouw tweehonderd meter verderop, waar onze gasten kunnen douchen”, vertelt de voorzitter van de Kerkenraad Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid. “Daar moet iemand naar kijken”, zegt de gepensioneerde longarts.

‘De gasten’ betreft een groep van 22 asielzoekers, onder hen een gezin met acht kinderen. Zij zijn op uitnodiging van de Immanuelkerk in Groningen maandagavond vanuit het aanmeldcentrum Ter Apel overgebracht naar het markante kerkgebouw, midden op het levendige Groningse Overwinningsplein. In drie zalen van het kerkgebouw vinden ze onderdak, in ieder geval tot 10 september. Dan zal naar verwachting het nieuwe, tijdelijke Coa-aanmeldcentrum Zoutkamp klaar zijn.

Afgelopen zaterdag kwamen op initiatief van de kerkelijke hulporganisatie Inlia vertegenwoordigers van tientallen kerken bij elkaar in de Immanuelkerk. “We hadden een man of acht verwacht”, zegt Van der Werf. “Er kwamen 47 mensen van kerken uit de hele regio. Van de katholieke parochie tot de Nederlands Gereformeerde kerk. Op zondag ging de spreekwoordelijke kogel door de kerk en maandagavond vingen we de eerste mensen op.”

Inmiddels slapen 295 asielzoekers in 17 kerken van allerlei denominaties in Groningen en Drenthe. “Er is vanuit alle hoeken een enorme beweging op gang gekomen”, zegt dominee Anita Akkerman. “Dat is prachtig om te zien en treft het hart van de diaconie: helpen waar geen helper is.”

Leren door te doen

In de Immanuelkerk is er binnen 24 uur een kamer ingericht voor gezinnen, een voor de mannen en een eetzaal. De slaapkamers zijn voorzien van zwarte stapelbedden met nieuw beddengoed. Vrijwilligers Kitty Keegstra-Michel, haar man Kor, ouderling Liesbeth Speelman reflecteren op de intensieve dagen die achter hen liggen. In de hoek ligt een stapel ingepakte veldbedden die het Coa heeft gebracht. “Maar daar hebben we dus geen gebruik van gemaakt. We hadden al snel bedden met goede matrassen via Inlia, die veel expertise en materiaal hebben voor noodopvang”, zegt Kitty Keegstra, terwijl drie Syrische kinderen vrolijk langs rennen. Zij trok na haar vakantie aan de bel. “Ik zag hoe de situatie in Ter Apel uit de hand liep. Het is onze plicht als kerk om mensen in nood te helpen. Je hebt geen keus.”

Dus draaide ze samen met andere vrijwilligers in korte tijd een rooster in elkaar, waarin ook een nachtdienst met twee man is geregeld. Er moesten maaltijden komen en een faciliteit om te douchen. Het rijke netwerk van de kerk werd aangeboord. Er werd nagedacht over het wel of niet aanschaffen van een wasmachine, en huisregels zijn nog in de maak. De gouden regel bij dit soort acties, zeggen de vrijwilligers. “Je leert door het te gaan doen. Als je het van tevoren allemaal moet uitdenken, dan kom je er nooit uit. Zo moeten we nog activiteiten bedenken voor de kinderen”, zegt ouderling Speelman. “Rekening houdend met het feit dat ze na tien dagen ook weer moeten vertrekken.”

Noodgreep

Directeur van Inlia John van Tilborg laat er geen twijfel over bestaan: de verantwoordelijkheid voor opvang is primair de taak de overheid, zegt hij aan de telefoon. “Wat wij samen met de gemeenten en de kerken doen is een noodgreep en onder protest. We helpen de nood te ledigen zodat niemand meer voor de poort hoeft te slapen. We zetten ons hiermee niet alleen in voor de vluchtelingen, maar ook voor de burgers in de omgeving van Ter Apel, het overbelaste Coa-personeel, de lokale bestuurders. Iedereen verliest hier door dit beleid.”

In de Immanuelkerk zijn asielzoekers en statushouders al jarenlang welkom. Er is een samenwerking met het taalcafé en christelijke vluchtelingen wonen diensten bij. Dominee Akkerman: “Als we continu bedden moeten neerzetten, wordt het ingewikkeld. Maar als gemeenschap kunnen we zeker van betekenis zijn ter ondersteuning van de opvang.”

De telefoon van Tjip van der Werf gaat af. Het is het ziekenhuis. De vrouw die hij daar naartoe had gebracht mag hij weer ophalen. Ze blijkt een beenbreuk te hebben. “Daar heeft ze dus al die tijd mee rondgelopen. Ik ben blij dat ze nu geholpen is.”

PKN wil statushouders opvangen Los van de spontane hulp die kerken nu bieden voor vluchtelingen uit Ter Apel, is de Protestantse Kerk in Nederland in gesprek met de landelijke overheid om mensen op te vangen die hier mogen blijven, maar die in asielzoekerscentra verblijven omdat er geen woonruimte is, de zogenoemde statushouders. De PKN werkt daarvoor samen met burgerlijke gemeenten, de Raad van Kerken is inmiddels aangehaakt. Het gaat om kleinschalige opvang in bijvoorbeeld een leegstaand gebouw van de kerk, een pastorie of andere geschikte plekken. De lokale overheid en de kerk maken er samen een project van, dat wordt bekostigd door het Rijk. Deze kerkelijke opvang is voor maximaal een half jaar. Dat doen de kerken bewust, om de druk erop te houden dat gemeenten permanente huisvesting regelen, aldus een woordvoerder van de PKN. Voor de drie online-informatiebijeenkomsten hebben zich inmiddels vijftig PKN-kerken gemeld. De PKN-woordvoerder verwacht binnenkort een besluit van staatssecretaris Eric van der Burg.

Lees ook:

Syriër Fadi verruilde Ter Apel voor Almere. ‘In Nederland zijn de mensenrechten het best’

De Syrische timmerman Fadi Abu Bakr sliep een week in de buitenlucht, nu slaapt hij in Almere.