Groningse Hanzehogeschool verbreekt in 2025 banden met omstreden Chinees taleninstituut

De Groningse Hanzehogeschool verbreekt in 2025 de banden met het Confucius Instituut, een taleninstituut gelieerd aan de Chinese overheid. Tot dan betaalt het kennisinstituut nog jaarlijks tienduizenden euro’s aan het instituut.

Zodra in 2025 het contract van de Groningse Hanzehogeschool met het controversiële Confucius Instituut afloopt, stopt de hogeschool met de samenwerking. Het Confucius Instituut is een taalschool met banden met het Chinese ministerie van onderwijs. Volgens de hogeschool is het in de ‘huidige politieke context’ niet aan de orde de samenwerking door te zetten.

De Hanzehogeschool blijft tot 2025 wel geld betalen aan het Confucius Instituut, jaarlijks 30.000 euro aan ‘operationele kosten’. Ook de Rijksuniversiteit Groningen betaalt tot 2025 jaarlijks 27.500 euro aan het instituut.

De Confucius Instituten liggen al langer onder vuur, vanwege nauwe banden met het Chinese ministerie van onderwijs. De instituten bieden Chinese taal- en cultuurlessen aan onderwijsinstellingen over de hele wereld. Maar critici zien het als een politiek verlengstuk van de Communistische Partij in Peking.

Het Confucius Instituut kwam in Nederland in 2019 onder de aandacht, toen bleek dat onderwijsinstellingen zich moeten houden aan kaders van het Confucius-hoofdkantoor in China. Er volgden Kamervragen en een petitie van Groningse studenten, die het instituut een bedreiging voor de vrijheid van medewerkers en studenten noemden.

Stilletjes afscheid

De aangekondigde beëindiging van de banden met het Groningse instituut komt laat. Al in 2021 adviseerde Ingrid van Engelshoven, de toenmalige demissionair minister van onderwijs, de kennisinstituten om de banden te verbreken. Dat zou de zorgen over aantasting van de academische vrijheid moeten wegnemen, meende de minister.

Dat definitieve afscheid duurt dus nog zeker twee jaar. Wel namen de onderwijsinstellingen al voorzichtig meer afstand. Zo neemt de Rijksuniversiteit Groningen sinds begin 2021 geen geld uit China meer aan om de leerstoel Chinese taal- en cultuur te bekostigen.

Ook stapten de Hanzehogeschool en RUG al uit het bestuur van het instituut. Sinds februari 2022 zitten de onderwijsinstellingen in de Raad van Toezicht, die twee keer per jaar vergadert. Ook de gemeente Groningen zat in die raad, maar besloot daar in september 2022 uit te stappen.

Kritiek

In tegenstelling tot de Hanzehogeschool kiest de RUG er nog niet voor de banden met het Confucius Instituut definitief te verbreken, terwijl ook daar het contract in 2025 afloopt. ‘Academisch gezien is en blijft China een belangrijk onderwerp’, schrijft een woordvoerder. ‘Daarom inventariseren we hoe we zelf in de grote vraag naar kennis over het moderne China en de Chinese taal kunnen voorzien.’ Dat kan de universiteit ‘op korte termijn’ nog niet zelf.

Ook de Hogeschool Zuyd blijft vasthouden aan de samenwerking met het Confucius Instituut Maastricht voor taal- en cultuurlessen. ‘Op geen enkele manier is gebleken dat de activiteiten van het instituut schadelijk zijn voor de kennispositie van Nederland’, schrijft een woordvoerder. Als dat verandert, zal de hogeschool de samenwerking opnieuw beoordelen. ‘Dat kan leiden tot het verbreken van de samenwerkingsrelatie.’ Wel zette de hogeschool het instituut in 2021 verder op afstand door een Raad van Toezicht in te stellen met een externe voorzitter.

De waakzaamheid richting Confucius Instituten groeit wereldwijd. De universiteit Leiden besloot al in 2019 de samenwerking met het instituut niet te verlengen. In datzelfde jaar kondigde het Amerikaanse defensieministerie aan universiteiten met een Confucius Instituut niet langer te sponsoren. En eind 2022 kondigde de Britse premier Rishi Sunak aan alle 30 Confucius Instituten in het Verenigd Koninkrijk te willen sluiten – de regering onderzoekt nu of dat kan.

Het Confucius Instituut Groningen wilde telefonisch niet reageren op vragen van Trouw.

