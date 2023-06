Groningse gedupeerden hopen op een inhoudelijk debat. ‘Eerst daden, dan afrekenen’

Steeds opnieuw herhalen de demonstranten de zinnen. “Respect voor Groningen, respect voor Grunn”, galmt het ritmisch door de Haagse straten. De kleine optocht van gedupeerden van de aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning is op weg naar de Tweede Kamer.

In het midden van de groep, gekleed in een geruite blouse en met een groene pet van de Groninger Bodembeweging op haar hoofd, loopt de 66-jarige Annette Sins. In haar woonplaats Loppersum stapte ze dinsdagochtend in de bus die haar naar Den Haag bracht, voor het debat over de uitkomsten van de Groninger gasenquête. Hoewel ze naar eigen zeggen ‘niet zo’n actievoerder is’, wil ze er toch graag bij zijn.

Nog veel mensen moeten strijd blijven voeren

Haar huis wordt op dit moment versterkt, vertelt Sins. Het voortraject verliep uiterst moeizaam. “Op een gegeven moment wilde de aannemer er zelfs mee ophouden.” Maar het lijkt nu de goede kant op te gaan. Sins kan straks verder, maar dat geldt nog lang niet voor iedereen. Daarom vindt ze het belangrijk dat Groningers van zich laten horen. “Er zijn nog heel veel mensen die wél strijd moeten blijven voeren.”

Langs het station gaat het twintigtal demonstranten in de richting van het tijdelijke Kamergebouw. Als ze straks plaatsnemen op de publieke tribune, moeten ze hun actieborden inleveren, maar nu houden ze die omhoog voor de omstanders en aanwezige pers. ‘Gekend onrecht’, staat op een bord. ‘Woest, woester, verwoest’, op een ander. En ook: ‘Rutte, rot op!’

De oppositie is klaar om de premier tijdens het twee dagen durende debat het vuur na aan de schenen te leggen. “Als hij hier niet op afgerekend wordt, wanneer dan wel?”, zei bijvoorbeeld Caroline van der Plas in Trouw. Terecht, vindt Jan Boerema (64) uit Godlinze. “De premier keek de andere kant op. Hij heeft van de enquêtecommissie een zware onvoldoende gekregen. Met zo’n rapport zouden wij niet overgaan.”

Schadeafhandeling moet makkelijker, de versterkingsoperatie sneller

“Dit kan niet zonder politieke gevolgen blijven”, zegt ook Coert Fossen, de voorzitter van de Groninger Bodem Beweging. Maar eerst moet er wat hem betreft aandacht zijn voor de Groningers. Zij hebben oplossingen nodig. De schadeafhandeling moet makkelijker, de versterkingsoperatie sneller. “Nog steeds zitten heel veel mensen in onzekerheid. Eerst daden, dan afrekenen.”

Ook Sins hoopt dat het debat vooral over de oplossingen zal gaan. Over de voorstellen die het kabinet heeft gedaan om de schade te herstellen, maar waar volgens haar nog wel het een en ander mee mis is. Net als onder meer het Instituut Mijnbouwschade Groningen vreest Sins dat het voornemen van het kabinet om schade tot 40.000 euro direct aan te pakken, zonder uitgebreid onderzoek vooraf, vooral zal zorgen voor onderlinge verdeeldheid. “Net als bij de toeslagenaffaire leidt het ertoe dat de mensen die het zwaarst gedupeerd zijn het langst moeten wachten”, zegt Sins.

De stoet heeft inmiddels halt gehouden voor het Kamergebouw. Fossen heeft een toespraak gehouden en het Gronings volkslied is ten gehore gebracht. Sins gebruikt het moment om Tweede Kamerleden aan te schieten. Met haar actiebord onder de arm en een kopje thee in de hand bespreekt ze haar zorgen met Henk Nijboer van de PvdA. Dan moet hij naar binnen. “Succes vandaag”, zegt ze bemoedigend. “Ik hoop dat het een inhoudelijk debat wordt.”

