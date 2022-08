Gronings Gas, dag 7: De ommezwaai van Jan de Jong

Trouw-redacteur Emiel Hakkenes schreef een boek over het Groningse gas. Hij observeert de parlementaire enquête vanaf de zijlijn.

Het moment waarop Jan de Jong, de voormalig inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen die dinsdag wordt verhoord, dissident werd, is precies aan te wijzen: augustus 2012.

Voordien zei hij: “We worden wel gebeld door verontruste burgers, vanwege de aardschokken in Groningen. Dan verwijzen wij naar de Nederlandse Aardoliemaatschappij. Die heeft een goede klachtenprocedure. Dat is in goede handen.” Of, over het mediabeleid van het Staatstoezicht op de Mijnen: “Als de pers zich meldt, sturen we die door naar de directie communicatie van EZ.” En: “Er gebeuren niet zo vaak grootschalige nare dingen op ons terrein.”

Tot 16 augustus 2012. Die donderdagavond trilde de aarde bij Huizinge, heviger dan ooit, magnitude 3,6. Een medewerker van De Jong ging er kijken, en schrok: “Jan, ik heb de angst gezien in de ogen van mensen”.

Bijdrage aan de schepping

De inspecteur-generaal gelastte een onderzoek. Hij adviseerde minister Henk Kamp ‘de gasproductie uit het Groningse gasveld zo snel mogelijk en zoveel als mogelijk en realistisch is, terug te brengen’. Kamp las het, en stond toe juist méér gas op te pompen.

In 2014 ging De Jong met vroegpensioen – onvrijwillig, zo werd gefluisterd. Hij zocht inmiddels volop de publiciteit. Waarom? “Diverse partijen schermen met de veiligheid van mensen in Groningen. Maar in werkelijkheid zijn andere dingen belangrijker dan de veiligheid van mensen.”

Toen hij nog voor Shell werkte in Oman en Brunei, kon De Jong moeilijk zijn katholieke geweten laten spreken. Na de beving bij Huizinge, dat grootschalige nare ding, dacht hij wellicht aan zijn vader: “Hij heeft ons ingeprent dat we alles wat we doen zo goed mogelijk moeten doen, want we doen het als bijdrage aan de schepping. We moeten allemaal een bijdrage leveren aan het wel van deze wereld.”

