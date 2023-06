Groningers naar Den Haag voor debat over ‘slapjes’ herstelplan gaswinning

Jarenlang reden sommige Groningers liever met een grote boog om Den Haag heen. Vertrouwen dat het kabinet met oplossingen zou komen voor de dramatische gevolgen van de gaswinning in het gebied, hadden de mensen met scheuren in de muren door aardbevingen niet meer.

Toch hebben de gedupeerden zich nog één keer verzameld om ‘een vuist te maken’ richting Den Haag, zegt Merel Jonkheid, woordvoerder van de Groninger Bodem Beweging. De organisatie roept provinciegenoten op in de bus te stappen naar de Tweede Kamer, waar dinsdag en woensdag gedebatteerd wordt over het rapport van de enquêtecommissie gaswinning en de reactie van het kabinet daarop. Er hebben zich zo’n veertig tot vijftig mensen aangemeld voor de busreis.

‘Weinig nut’

“We moeten daar nog één keer gaan staan, ondanks dat er veel Groningers zijn die denken dat het weinig nut heeft. Ik ben zelf ook wel bang dat het pakket aan maatregelen geen verandering gaat brengen, maar we moeten ons wel laten zien”, zegt Jonkheid.

De vereniging noemt het maatregelenpakket van het kabinet ‘slapjes’. De regering wil de komende dertig jaar 22 miljard euro in de provincie steken. Vijftig voorstellen moeten voor verbetering zorgen in Groningen.

Ook zijn zes van de elf gaswinningslocaties in het gebied gesloten. De andere vijf blijven in gebruik op de ‘waakvlamstand’. Ze kunnen dan nog verder worden opengezet mocht er veel gas nodig zijn. De provincie, gemeenten en waterschappen willen dat het gasveld helemaal wordt gesloten. Dat kan niet volgens de Gasunie, het overheidsbedrijf dat het Nederlandse gas transporteert. Dit heeft volgens het bedrijf onder meer te maken met de oorlog in Oekraïne, waardoor de energiemarkt in Europa is veranderd.

Meer ongelijkheid

Het herstelplan gaat voor meer ongelijkheid in de regio zorgen, stelt het loket dat de schademeldingen behandelt, het Instituut Mijnbouwschade Groningen. In een kritische brief aan premier Mark Rutte en staatssecretaris Hans Vijlbrief van mijnbouw stelt het instituut dat de zwaarst gedupeerde groep niet geholpen wordt en dat de ongelijkheid tussen bewoners daarmee zal groeien.

Het kabinet wil geen ‘stoet aan experts en stapeling van rapporten’ meer en bedacht daarom dat herstelkosten die lager zijn dan 40.000 euro altijd moeten worden aangepakt zonder langslepend onderzoek naar de oorzaak ervan.

Dat zou een hoop gedoe moeten schelen, maar de vrees is dat mensen die amper iets hebben gemerkt van de bevingen nu beter af zijn dan de zwaarst gedupeerde groep. Het bedrag is leuk voor bewoners die aan de rand van het aardbevingsgebied wonen, maar huizen die onbewoonbaar zijn geworden kun je daar niet van opknappen.

Toewijzing miljarden onduidelijk

Het is ook niet duidelijk of de miljarden ook met terugwerkende kracht bedoeld zijn voor de 200.000 al afgehandelde schademeldingen. Dat zijn de gedupeerden die in de kern van het aardbevingsgebied wonen, en dus de grootste schades hebben.

De parlementaire enquêtecommissie stelde in een vernietigend rapport dat de belangen van de Groningers de afgelopen zestig jaar structureel zijn genegeerd bij de gaswinning. Dit had rampzalige gevolgen, zoals schade aan huizen door aardbevingen. Een aantal bewoners kampt met psychische en lichamelijke klachten.

