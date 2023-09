Groningers Kim en Niels moesten hun rechtszaak over aardbevingsschade zelf betalen. ‘We twijfelden. Wat zou dit gaan kosten?’

Tegen wil en dank, zegt Kim van der Wijk, werden zij en haar man Niels ervaringsdeskundige in procederen tegen de staat. “Je zou kunnen zeggen”, verzucht ze, “dat wij in de vergeten huizen wonen”.

Die huizen staan de Ommelanderstraat in Ten Boer, een dorp vlakbij de stad Groningen, in het gaswinningsgebied. Veel huizen in het dorp hebben aardbevingsschade. Na een inspectie werd besloten om 99 huizen in en rond de Ommelanderstraat te slopen en te herbouwen, omdat ze niet stevig genoeg zouden zijn om een zware aardbeving te weerstaan.

Tot die 99 behoorde níet het huis van Kim en Niels van der Wijk en hun twee zoontjes. “Geen van de oneven nummers in de straat kreeg het stempel onveilig”, zegt Kim van der Wijk. “Maar de huizen met even nummers wel allemaal.” De verklaring: nadat de ene kant van de straat was geïnspecteerd, werd de definitie van ‘veilig’ veranderd. Wat daarvóór als onveilig werd gezien, was plotseling veilig genoeg.

Onuitlegbaar verschil

De bewoners aan de oneven kant (zestien huizen in een hofje) sloegen de handen ineen. Ze namen een advocaat in de arm om af te dwingen dat hun woningen dezelfde beoordeling zouden krijgen als de – identieke – huizen aan de overkant. Niet omdat ze zich verheugden op de sloop, zegt Kim van der Wijk, maar omdat je mensen niet kunt opzadelen met zo’n onuitlegbaar verschil tussen ‘veilig’ en ‘onveilig’.

Bovendien, zegt ze, hadden de bewoners daarnaast nog ieder hun eigen schades die ze vergoed wilden krijgen. “Op de gekste momenten ontdek je het. Ik haalde een keer de gordijnen van de muur om ze te wassen. Bleek er een scheur in de muur te zitten die we nog niet eerder hadden gezien.”

Er kwam een expert om de scheur te fotograferen. Na een paar weken rapporteerde hij dat dit geen aardbevingsschade was en dat een vergoeding er helaas niet in zat. Kim en Niels van der Wijk schakelden een contra-expert in, die aardbevingsschade wel aannemelijk vond. Ze startten een bezwaarprocedure, met hulp van een advocaat.

Gelijk van de rechter

“We hebben daar wel over getwijfeld”, zegt Kim van de Wijk. “We vroegen ons af wat het allemaal zou gaan kosten. We hadden net heel wat van ons spaargeld besteed aan onze trouwerij. En zelfs als we de zaak zouden winnen, moesten we alles eerst zelf voorschieten.”

Voortaan vergoedt de overheid standaard de kosten van juridische bijstand voor Groningers met mijnbouwschade. “Dat werd tijd”, zegt Kim van der Wijk. “Ik ken genoeg mensen die het erbij hebben laten zitten, omdat ze het geld niet konden missen.”

Na anderhalf jaar procederen kregen Kim en Niels van der Wijk deze zomer van de rechter gelijk. Hun schade werd hersteld en de juridische kosten kregen ze vergoed.

“Die scheur achter gordijnen is hersteld”, zegt Kim van der Wijk. “Maar pas geleden kregen we nieuws: onze huizen worden alsnog gesloopt.”

Advocaat Anna Kwint: ‘Het kan mensen over de streep trekken’ Advocaat Anna Kwint stond Kim en Niels van der Wijk bij tijdens hun rechtszaak. Ze voert veel zaken over mijnbouwschade. “Dat de regering de juridische kosten voortaan vergoed, is voor de gedupeerden een goede zaak”, zegt Kwint. “Dat kan mensen over de streep trekken om alsnog hun gelijk te halen.” Maar de vergoeding die de advocaat krijgt, is volgens Kwint onbegrijpelijk laag. Het tarief is 120 euro per uur, terwijl het markttarief van een advocaat 200 tot 300 euro is. “Met collega-advocaten heb ik minister Weerwind aangeraden het niet op deze manier te organiseren. Met dat advies is niets gedaan.” En, zegt Kwint: “De vergoeding zoals die nu is, zorgt er onvoldoende voor dat er een gelijk speelveld ontstaat tussen de gedupeerde en de staat. Het zou evenwichtig zijn om de vergoedingen voor de juristen van de gedupeerden en die van de staat gelijk te trekken. Dat is nu niet zo, terwijl de staat diepe zakken heeft en tijd noch moeite spaart om een zaak te winnen.” Toch heeft Kwint zich beschikbaar gesteld om onder de beperkende voorwaarden gedupeerde Groningers bij te staan. “Waarom? Omdat ik me verantwoordelijk voel.”

SP-Kamerlid Beckerman: ‘Het is te weinig en te laat’ Al in september 2016 nam de Tweede Kamer een motie aan van GroenLinks waarin de regering werd gevraagd geld beschikbaar te stellen voor de juridische bijstand van gedupeerde Groningers. Noch toenmalig minister Henk Kamp noch zijn opvolger Eric Wiebes bracht dat in de praktijk. Dat er zeven jaar later alsnog een regeling is, komt voort uit de inspanningen van Kamerlid Sandra Beckerman (SP). Met een amendement zorgde ze ervoor dat de vergoeding werd opgenomen in de wet die het herstel van beschadigde huizen in Groningen regelt. “Maar het had weinig gescheeld”, zegt Beckerman. “Het is aangenomen doordat een van de coalitiepartijen per ongeluk verkeerd stemde.” Ze heeft gemengde gevoelens bij de nieuwe regeling. “Eigenlijk is het te weinig en te laat. Maar in het verleden heb ik meegemaakt dat een inwoonster van het aardbevingsgebied zich liet bijstaan door een gepensioneerde jurist die ze toevallig kende via de kerk. Een advocaat kon ze niet betalen. Zulke situaties hoeven nu gelukkig niet meer voor te komen.”

