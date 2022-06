Groningers hadden meer bij de gaswinning betrokken moeten worden, zegt Shell-topman Pieter Dekker achteraf

“De aardbeving bij Huizinge”, op 16 augustus 2012, “was een gamechanger, wat ons betreft”, zegt Pieter Dekker, die in de periode 1997-2016 verantwoordelijk was voor de samenwerkingsverbanden die Shell in de Nederlandse gassector heeft – zoals de Nam en Gasunie. “We realiseerden ons toen dat de bevingen zwaarder konden zijn dan we altijd dachten. En we ondernamen actie. We zijn onderzoeken gestart, hebben schades afgehandeld en ons gericht op het versterken van schoorstenen en ornamenten van gebouwen.”

Maar op een ander terrein veranderde er niets. De gasproductie in het Groningenveld ging niet omlaag, hoewel het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat na ‘Huizinge’ wel adviseerde. In tegenstelling tot de toezichthouder geloofde Nam niet dat de veiligheid van bewoners was gebaat bij een lagere gasproductie.

De Nam dacht, zegt Dekker, dat ze veilig konden blijven opereren, dat de bevingsschade ‘beperkt’ zou blijven en de kans op letselschade ‘klein’ was. Een hogere gasproductie zou wel leiden tot meer bevingen, maar die bevingen zouden er later sowieso toch komen. De frequentie van de bevingen zou toenemen bij een hogere productie, maar de zwaarte ervan niet. Een lagere productie was dus geen oplossing van het veiligheidsprobleem, vond de Nam. Dekker: “Experts vonden dat ook. Er was goed naar gekeken. De Nam stond daarin niet alleen.”

‘De productie is toen erg hoog uitgepakt’

En dus ging de productie uit het Groningenveld in 2013 niet omlaag, zoals het SodM wenste, maar omhoog. Gasterra, dat het Nederlandse gas verkocht, bepaalde dat, zegt Dekker. Gasterra maakte elk jaar een inschatting van de vraag naar en het aanbod van gas. Een deel van het gas kwam uit de zogeheten kleine velden, de aanvulling kwam het Groningenveld. Omdat de kleine velden dat jaar minder gas produceerden, het voorjaar koud was geweest en een grote klant veel gas afnam, was er in 2013 meer gas nodig uit het Groningenveld dan in 2012. Gasterra vroeg dat, de Nam leverde dat.

Gasterra, vervolgt Dekker, deed in 2012/2013 dus gewoon wat het altijd deed: het gas ‘zo goed mogelijk vermarkten’. Dekker: “De productie is toen erg hoog uitgepakt. Achteraf gezien heeft dat bijgedragen aan gevoelens van onveiligheid en woede in Groningen.” Groningers hadden, zegt Dekker achteraf, meer bij de gaswinning betrokken moeten worden. “Het was beter geweest als we Groningen een plek hadden gegeven.” Pas een jaar later, in 2014, zal de minister besluiten om de productie uit het Groningenveld te verlagen.

Lees ook:

Voor oud-topman Gasunie is de gaswinning nog vooral een ‘fantastisch succes’

George Verberg, oud-topambtenaar en directeur van de Gasunie, benadrukt hoeveel de gaswinning Nederland heeft opgebracht. Oud-minister Jorritsma zei dat aardbevingen rond 2000 geen issue waren.