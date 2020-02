Groninger Dhani Hoekstra stopt met eten totdat zijn fundering wordt aangepakt

Hij weegt gelukkig meer dan honderd kilo, zegt Dhani Hoekstra lachend, dus hij kan tegen een stootje. Maar vanaf donderdag zal zijn omvang snel afnemen. Hoekstra (41) uit het Groningse Ten Post stopt dan met eten, drinken zal hij blijven doen. Hij protesteert tegen de aanpak van de aardbevingsproblematiek en de afhandeling van de schade.

Hoekstra is eigenlijk Fries, maar verhuisde drie jaar geleden naar Groningen om bij zijn nieuwe vrouw Simone in te trekken. Dus woont hij nu in een rietgedekt wit huisje aan de Rijksweg, met de dochter van Simone en drie honden. Maar er is een probleem: hun woning is in korte tijd door de aardschokken zwaar aangetast en sterk in waarde gedaald. Hoekstra gaat uit van een schade van 150.000 euro. Daarbij komt dat Simone en hij volgens eigen zeggen door alle stress in de psychische problemen zijn gekomen en daardoor werkloos zijn geraakt.

Volgens Hoekstra neemt heel Nederland aan dat er voor Groningen een brede schaderegeling is en er ook een hersteloperatie loopt waarbij woning voor woning in de steigers gaat. Dat is voor een deel ook zo. Toch weet ruim de helft van de Groningers nog steeds niet of hun woning wordt versterkt tegen nieuwe bevingen, zo bleek vorige maand uit een enquête van de Vereniging Eigen Huis. Volgens Hoekstra zitten honderden gezinnen nog steeds in de sores, vooral omdat verschillende problemen op een negatieve manier op elkaar inwerken. In zijn geval: schade plus psychische problemen plus werkloosheid. Voor die bijzondere gevallen gaat hij hongerend voor de deur zitten. En voor zijn eigen gezin natuurlijk. “Ook wij moeten gecompenseerd worden.” En hij blijft net zo lang zitten totdat er een toezegging is.

Scheur tot in de fundering

Volgens Hoekstra komen er nog wekelijks nieuwe scheuren bij in zijn witte muren. “Ik tel er inmiddels wel tachtig. Het probleem zit volgens mij in de fundering. Die is door de voortdurende schokken aangetast. Omdat geen enkele deskundige onder het maaiveld wilde kijken, ben ik zelf maar gaan graven. Toen bleek een scheur die in de muur begint door te lopen tot in de fundering.”

Zijn vrouw Simone heeft sinds 2013 herhaaldelijk bij gasboorder de Nam en Centrum Veilig Wonen melding gemaakt van schade en ze kreeg na ‘veel gedoe’ in 2017 een deel vergoed. Maar daarna ontstond weer nieuwe schade, die zij vervolgens opnieuw aanmeldde bij het nieuwste schadeloket: de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). “Maar we worden daar niet serieus genomen”, zegt Dhani Hoekstra. “Onze nieuwe scheuren worden niet erkend als aardbevingsschade. Maar hoe kun je dat vaststellen als er géén onderzoek wordt gedaan?”

Toen hij zelf de schep ter hand nam, kwam er wél een inspecteur van de TCMG die de schade aan de fundering beoordeelde als een ‘acuut onveilige situatie’. “Omdat er sprake was van instortingsgevaar is de scheur direct dichtgesmeerd met beton. Maar dat lijkt mij een noodoplossing. Zolang de fundering niet wordt aangepakt, scheurt ons huis uiteen.” Soms hoopt hij bijna dat er een muur compleet instort, omdat het probleem dan zichtbaarder wordt. Maar misschien helpt een hongerstaking in de voortuin ook.

Lees ook: Groningers niet onder de indruk van Haagse versterkingsplannen

Via de zogeheten versterkingsaanpak beloofde het ministerie van economische zaken jaren geleden al aan tienduizenden huiseigenaren dat hun woningen in de regio bescherming krijgen tegen nieuwe aardbevingen.