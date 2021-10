Groninger Annemarie Heite was woedend toen ze het rapport over de aardbevingen zag. ‘Dit roepen wij al jaren’

Woedend is Annemarie Heite (50) uit Bedum. Niet omdat ze het niet eens is met het pleidooi van de Ombudsman voor één doorzettingsmacht die knopen doorhakt in het aardbevingsdossier. Integendeel. Haar boosheid is vooral een uiting van machteloosheid, zegt ze.

“Want wat de Ombudsman schrijft, roepen wij al jaren. Maar niemand luistert. En ik ben bang dat dit rapport ook weer in een la verdwijnt.” De oplossing voor aardbevingsschade is volgens haar: één loket voor alle gedupeerden en één persoon die met de vuist op tafel slaat. Zodat de bijna 30.000 benadeelden snel schadeloos worden gesteld en hun huizen kunnen worden hersteld en versterkt.

Precies zoals Ombudsman Reinier van Zutphen het in zijn maandag verschenen rapport Verscheurd vertrouwen omschrijft. Het niet kunnen oplossen van de schadeproblematiek, die zich al jaren voortsleept, is volgens Van Zutphen geen onwil, maar onmacht. Evenmin is het in zijn optiek een geldkwestie.

‘Het is een ordinaire centenkwestie’

Dat spreekt Heite tegen. “Het is wel degelijk een ordinaire centenkwestie. De Nam wil niet betalen en het ministerie van economische zaken ook niet. Terwijl de overheid ruimhartig moet zijn: als de Nam niet betaalt, doen wij dat. Het rijk heeft in al die jaren 90 procent van de aardgasbaten van 400 miljard getoucheerd.”

Het is het systeem versus de burger, meent Heite, die met haar man en twee dochters sinds 2019 in een nieuw huis woont. Hun oude boerderij moest worden afgebroken door de vele scheuren in muren en fundamenten. Drie jaar woonden ze in een container op het erf.

“Wij hebben zelf een regeling weten uit te onderhandelen met de Nam en Shell, die een deel van de nieuwbouwkosten betaalden. Daardoor konden wij verder met ons leven. Maar de meeste andere gedupeerden en vooral de meest kwetsbaren, die met de overheid moeten onderhandelen, zijn kansloos. Mensen staan met lege handen.”

Emigreren naar de Algarve in Portugal

Ze heeft haar hoop gevestigd op de parlementaire enquête die is aangekondigd. Of, paradoxaal genoeg, op een ‘knetterzware aardbeving’ die Den Haag wakker schudt. Intussen is haar vertrouwen in de politiek volledig verdwenen. “Kijk naar de toeslagenaffaire. Het kabinet treedt af, maar we krijgen nu dezelfde ploeg terug. Ik vond het daarom niet zo vreemd dat veel Groningers FVD en PVV stemden. Als je als overheid mensen zo in de steek laat en zelfs minacht, raak je hun vertrouwen kwijt.”

Dat vertrouwen zijn Kirsten de Jong (44) en haar man Pieter Bouwman (43) uit Siddeburen al verloren. Zij emigreren volgend jaar zomer met hun twee kinderen naar Portugal. Vijftien jaar wonen ze in een karakteristieke boerderij in het Groningse dorp, waar ze nu vier jaar wachten op versterkingswerkzaamheden voor hun pand.

“Maar die operatie duurt ook weer anderhalf tot twee jaar. Dat zien wij niet zitten,” zegt De Jong. Ze kiezen, mede om die reden, voor een nieuw avontuur in het buitenland. In een boerderij in de Algarve gaan ze vijf appartementen verhuren aan digitale nomaden. “We waren toe aan iets nieuws en willen door.” Hun woonboerderij hebben ze, met verlies, verkocht aan de Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen (SWAG), een opkoopregeling van het rijk.

‘Ik denk dan: wij hebben een naam!’

Haar vertrouwen in de politiek? “Nul", klinkt het antwoord direct. “Op dit dossier dan” vult ze haastig aan. “Ik ben niet tegen de overheid. Maar kijk naar de toeslagenaffaire. Het moet niet zo zijn dat je als burger tegen de overheid moet vechten. Politici gaan niet voor de burgers, maar voor de bühne.”

Bureaucratie ligt ten grondslag aan de ‘onmacht’ van de overheid, waar de Ombudsman in het aardbevingsdossier aan refereert, meent De Jong. “Het is geen onwil om oplossingen te zoeken. Ik denk dat het geld voor de versterking er wel is, maar dat het door allerlei juridische procedures wordt rond gepompt. Maatwerk is nodig, maar daarvoor zijn ambtenaren nodig die verantwoordelijkheid en beslissingen moeten durven nemen.”

Een ander manco is de communicatie. “Wij krijgen nog steeds brieven van de overheid, gericht aan ‘de bewoners van dit pand’. Dat voorbeeld geeft de Ombudsman ook. Ik denk dan: wij hebben een naam!” Een eenmalige uitbetaling van de WOZ-waarde aan bewoners van een woning in aardbevingsgebied, zien De Jong en Bouwman als oplossing voor gedupeerden. “Dan kun je zelf je huis laten versterken. En als dat te weinig is, zou de overheid alsnog moeten bijspringen.”

