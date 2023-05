Groningen wil dat de gaswinning volledig stopt, dit jaar nog

Het Groningse gasveld moet nog dit jaar volledig worden gesloten. Dat schrijft de provincie Groningen in een advies aan staatssecretaris Vijlbrief van mijnbouw. Ook de gemeenten en waterschappen in de provincie staan op dit standpunt.

Uiterlijk 1 oktober maakt Vijlbrief bekend hoeveel gas er in het seizoen 2023-2024 in Groningen mag worden opgepompt. Daarbij laat de staatssecretaris zich adviseren door experts en betrokkenen, waaronder de Groningse regionale overheden. Voor hen is het moment aangebroken dat Vijlbrief de daad bij het woord kan voegen als reactie op de parlementaire enquête naar de gaswinning.

Vernietigend rapport

In een vernietigend rapport stelde de parlementaire enquêtecommissie dat bij de gaswinning in de afgelopen zestig jaar de belangen van de Groningers structureel zijn genegeerd, en dat dit voor hen rampzalige gevolgen heeft gehad. Inwoners van het gasgebied kampen met schade aan hun huizen als gevolg van aardbevingen. Ook kampen ze met psychische en lichamelijke klachten.

Op bezoek in het Groningse Garmerwolde, eind april, trok Vijlbrief het boetekleed aan. “We moeten herstellen. De schade aan huizen kunnen en zullen we aanpakken. De schade aan de levens van mensen is moeilijk herstelbaar.”

22 miljard euro investeren

De regering presenteerde een plan van vijftig punten en beloofde de komende dertig jaar 22 miljard euro in de provincie Groningen te investeren. Ook sloot de regering zes van de elf gaswinningslocaties in Groningen. De andere gasputten zijn nog in gebruik ‘op de waakvlamstand’. Als er veel gas nodig is, kan dat hier worden opgepompt. Alleen door ook deze gasputten te sluiten, schrijft de provincie Groningen aan Vijlbrief, kan de staatssecretaris laten zien dat hij de veiligheid van de inwoners van Groningen vooropstelt.

Voor zo’n onomkeerbaar besluit is het nog te vroeg, vindt de Gasunie, het overheidsbedrijf dat verantwoordelijk is voor het transport van het Nederlandse aardgas. ‘De situatie op de Nederlandse en Europese energiemarkt is door de Russische oorlog in Oekraïne fundamenteel veranderd’, schrijft de Gasunie aan Vijlbrief. Door de oorlog is er geen aardgas uit Rusland meer beschikbaar en moet dat gas dus uit Groningen komen, volgens de Gasunie.

25 aardbevingen dit jaar

Deskundigen van TNO hebben voor de staatssecretaris berekend dat het sluiten of openhouden van de gasputten in Groningen weinig uitmaakt voor de kans op aardbevingen. Dit jaar waren er tot nu toe zo’n 25 aardbevingen in het gaswinningsgebied. De zwaarste daarvan had een kracht van 2.1 op de schaal van Richter en vond plaats op 12 april, juist tijdens een Kamerdebat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie.

De provincie stelt daar tegenover dat het sluiten van het gasveld ‘een eerste stap in herstel van vertrouwen’ zou zijn. Staatssecretaris Vijlbrief zei eerder dat de regering de gaswinning in Groningen uiterlijk in 2024 wil stoppen, ‘als de geopolitieke situatie het toelaat’.

De stikstoffabriek is straks echt klaar Hoe snel het Groningse gasveld kan sluiten, hangt mede af van de bouw van een ‘stikstoffabriek’ in Zuidbroek. In die fabriek wordt geïmporteerd aardgas omgezet in ‘pseudo-Groningengas’, zodat het geschikt is voor Nederlandse huishoudens. De fabriek had in april 2022 operationeel moeten zijn, maar door de lockdowns en door ruzies tussen de verschillende aannemers van de bouw is er veel vertraging ontstaan. Volgens de Gasunie zal de fabriek nu op 1 oktober klaar zijn, bij de start van het nieuwe gasjaar. Maar, waarschuwt het bedrijf: bij de nieuwe fabriek kunnen storingen en kinderziektes optreden. Ook is het denkbaar dat er onvoldoende gas kan worden geïmporteerd om de fabriek op volle capaciteit te laten werken.

Lees ook:

Groningse politiek eist herstel: ‘Het verdriet staat nu op papier’

Na de parlementaire enquête is het nu tijd voor gerechtigheid, stellen de gezamenlijke Groningse volksvertegenwoordigers: ‘koste wat kost.’