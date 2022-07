Groningen vindt dat internationale studenten beter thuis kunnen blijven wonen, anders wacht een tentje

Internationale studenten die aankomend collegejaar in Groningen gaan studeren, kunnen maar beter van tevoren een kamer regelen. Er zijn dit jaar namelijk slechts 111 bedden beschikbaar in de ‘piekopvang’ voor internationale studenten, waar zij tijdelijk kunnen verblijven totdat zij een permanente kamer vinden. In voorgaande jaren was dat aantal veel hoger, tot wel 300.

Verschillende beoogde noodlocaties voor studentenhuisvesting zijn inmiddels ingericht als opvang voor vluchtelingen. Zo blijft een voormalige opvanglocatie van het Leger des Heils langer dienst doen als noodopvang voor 140 vluchtelingen, om daarmee de drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. In voorgaande jaren waren er voldoende lege bedden om ook internationale studenten tot de ‘doelgroep’ van het Leger te rekenen. Dit jaar is die ruimte er niet.

Chaotische taferelen

De 111 plekken zijn ‘zeer waarschijnlijk’ onvoldoende om aan de vraag te voldoen, zegt wethouder Rik van Niejenhuis (wonen). “Er zijn te veel mensen op drift of gewoon op zoek naar een plekje. Meer dan we kunnen huisvesten op dit moment.” Volgens hem zijn gemeente, universiteit en hogeschool druk op zoek naar meer plekken, maar hij verwacht geen structurele oplossing voor 2023.

Voorgaande jaren leidde de komst van de vele internationale studenten al tot chaotische taferelen in de Martinistad, omdat lang niet alle studenten tijdelijk een kamer vonden op de oververhitte woningmarkt. Enkele honderden studenten sliepen vorig jaar noodgedwongen bij anderen op de bank, op de camping en naar verluid zelfs in bushokjes. Boze studenten bezetten kortstondig het academiegebouw van de universiteit.

‘Beangstigend en verdrietig’

De Groninger Studentenbond noemt het ‘verdrietig’ dat internationale studenten ook dit jaar tussen wal en schip dreigen te vallen. “Ik begrijp overigens best dat asielzoekers voorrang krijgen”, zegt voorzitter Leon van der Deure. “Het geeft vooral aan hoe groot het huisvestingsprobleem is.”

De universiteit en hogeschool roepen internationale studenten op om vooral niet naar Groningen te komen als zij voor 1 augustus geen huisvesting hebben gevonden. Van der Deure noemt het een ‘harde maar noodzakelijke boodschap’. Het is volgens hem beter om de studenten te behoeden voor een zware periode in de noodopvang of op de camping. “Vanuit het oogpunt van de student is het beter om eerlijk en duidelijk te zijn.”

Ook elders problemen

De problematiek speelt overigens in bijna alle studentensteden. Donderdag luidde de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) de noodklok: de organisatie verwacht dat in september honderden studenten zonder slaapplek aan hun eerste studiejaar zullen beginnen. Dit jaar verwacht de LSVb nog meer problemen dan de jaren daarvoor, mede door de druk uit de vluchtelingenopvang.

