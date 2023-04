Groningen terughoudend over nieuwe toezeggingen kabinet: ‘Ik moet het eerst nog zien’

In het dorpshuis in Garmerwolde, aan het Damsterdiep, een paar kilometer van Groningen, trekken premier Mark Rutte en staatssecretaris Hans Vijlbrief (mijnbouw) het boetekleed aan. Opnieuw. Rutte zegt: “We onderschrijven de strekking van het rapport van de enquêtecommissie zonder reserve. Huizen en levens van mensen zijn beschadigd. Ik bied hier namens het kabinet excuses voor aan. Hier in Groningen, waar anders?” En Vijlbrief: “De schade aan huizen kunnen en zullen we aanpakken, maar de schade aan jullie levens is moeilijk herstelbaar en dat spijt me zeer.” Hij wordt zichtbaar emotioneel.

De aanloop naar deze beladen dinsdag, de dag het kabinet zou reageren op het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen, beloofde weinig goed. Kort nadat de Kamercommissie eind februari had vastgesteld dat het kabinet een ereschuld heeft jegens de Groningers, dat hun belangen dertig jaar lang stelselmatig ondergeschikt zijn gemaakt aan de gasmiljarden, kwamen de Groningse overheden al met een financiële vertaling van die morele schuld: 30 miljard euro wil de regio hebben. Na gesprekken, afgelopen weken, tussen Groningen en Den Haag, stelde de Groningse commissaris van de koning René Paas dat er ‘een groot gat’ zat tussen de wensen van de regio en het aanbod van het kabinet.

Een ingezonden brief van Vijlbrief, dinsdagochtend, in het Dagblad van het Noorden probeerde de Groningers ervan te overtuigen dat ze niet zozeer naar de bedragen, maar naar de maatregelen moeten kijken. ‘Dit is onze laatste kans om het beter te doen’, schreef Vijlbrief.

Milder, makkelijker en menselijker

Het kabinet kondigt nu aan Groningen gedurende één generatie bij de hand te nemen door de komende dertig jaar mee te betalen aan het versterken van de economie, de leefbaarheid en de verduurzaming van het gebied. Daarnaast beloven Rutte en Vijlbrief dat versterking en schadeafhandeling, het meest urgente probleem in Groningen, milder, makkelijker en menselijker wordt, precies zoals de enquêtecommissie aanbeveelt. Bedragen noemen ze niet, wel benadrukken ze dat er genoeg geld beschikbaar is.

Buiten het zaaltje gaat het deze dinsdag wél over geld. Want alles opgeteld hangt aan de vijftig maatregelen een prijskaartje van 22 miljard euro, veel minder dan de gevraagde 30 miljard. Het grote gat, waar Paas over sprak, is dus niet gedicht.

Volgens de Groningse commissaris is die 22 miljard dan ook volstrekt onvoldoende. “Als het gaat om schadeherstel en versterking vallen er ook in de nieuwe aanpak nog steeds mensen buiten de boot. En als het kabinet nou echt vindt dat het een ereschuld heeft, dan hoort investeren in de noodzakelijke infrastructuur er ook bij. In het bijzonder de aanleg van de Lelylijn tussen Amsterdam en Groningen. Heel vreemd dat het kabinet twee jaar geleden nog de politieke wil had om hem aan te leggen, maar dat nu weer op de lange baan schuift. Dit zijn echt de randvoorwaarden om Groningen een toekomst te geven en de ereschuld in te lossen. Het kabinet committeert zich aan dezelfde doelen als wij, maar heeft er maar een derde van het geld voor uitgetrokken.”

Doelen leidend maken

Belangenverenigingen Groninger Gasberaad en de Groninger Bodembeweging zijn wel voorzichtig positief. Ze zijn minder geïnteresseerd in de bedragen dan in de uitvoering van al die maatregelen. Dat is ook de teneur bij de bewoners uit het aardbevingsgebied die na afloop van de presentatie in gesprek gaan met de bewindslieden. Dorien Fröling, uit Groningen, gaat niet per se met een goed gevoel naar huis: “Ik vind het wel belangrijk dat Rutte en Vijlbrief hier weer excuses hebben aangeboden, en expliciet hebben gezegd: jullie hebben gelijk. Maar, net als iedereen hier, ik moet het eerst nog zien.”

Merijn Wink, uit Bellingwolde, is het met haar eens: “Alles is hier gezegd wat gezegd moest worden, de volgorde, de inhoud, de hoeveelheid woorden. Maar het gaat erom wat er nu gebeurt, dat is de proof of the pudding. Ik lees dat er nu al gesteggeld wordt over geld, maar ze kunnen veel beter de doelen leidend maken, in plaats van het budget. Dit is tenslotte de laatste kans voor het kabinet om het goed te maken, zoals Vijlbrief zei. Alleen als die doelen worden bereikt win je het vertrouwen van de Groningers terug.”

Lees ook:

Kabinet hoopt met maatregelen én miljarden ereschuld in Groningen op te lossen

De laatste kans om het goede te doen voor Groningen. Het kabinet hoopt met liefst vijftig maatregelen de ‘ereschuld’ aan het aardbevingsgebied in te lossen. Maar dan moeten de beloftes dit keer wél uitgevoerd worden, erkende staatssecretaris Hans Vijlbrief van mijnbouw direct.