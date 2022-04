Grondpersoneel KLM staakt, Schiphol roept reizigers op niet naar luchthaven te komen

Door een wilde staking op Schiphol zijn zaterdag al tientallen vluchten van KLM en KLM-partners geannuleerd. Grondmedewerkers van KLM hebben uit onvrede over hun arbeidsvoorwaarden het werk neergelegd. Daardoor wordt vracht en bagage niet afgehandeld. René de Groot, operationeel directeur van KLM, is ondertussen in gesprek met de stakers. Een andere afhandelaar is gevraagd tijdelijk het werk over te nemen.

Vliegtuigen van KLM en van partners van KLM, zoals Delta en Air France, die op Schiphol landen worden ook niet uitgeladen. Personeel zorgt er nog wel voor dat mensen het vliegtuig kunnen verlaten. Maar koffers en tassen blijven in het ruim.

Ook staat er een rij van honderden meters voor een van de vertrekhallen. De rij loopt door tot buiten het gebouw van de luchthaven. Mensen worden via één ingang binnengelaten. Er wordt omgeroepen dat het druk kan zijn vanwege de meivakantie, een tekort aan personeel en de staking. Ook worden reizigers via een mededeling op de beeldschermen ingelicht over de werkonderbreking.

Op sociale media klagen mensen over de drukte op de luchthaven. Mensen laten weten lang te moeten wachten voor het inchecken van hun bagage, maar ook voor het ophalen ervan bij aankomst in Nederland. Sommige twitteraars zeggen begrip te hebben voor de medewerkers, maar niet te begrijpen dat er precies op een drukke dag gestaakt moest worden.

Reizigers staan buiten in de rij bij Schiphol. Beeld ANP

Niet door de vakbond georganiseerd

Een wilde staking wil zeggen dat die niet door de vakbond is georganiseerd, ook is de staking niet vooraf aangekondigd. Aanleiding voor de staking is volgens FNV de aankondiging van KLM dat een deel van de werkzaamheden van het personeel uitbesteed zal worden aan Viggo, een onafhankelijk afhandelingsbedrijf. Dit vanwege personeelstekorten. Werknemers zouden dit onlangs te horen hebben gekregen.

Volgens vakbond FNV hebben alle 150 platformmedewerkers van KLM het werk neergelegd. De afhandelingstak van KLM is de grootste afhandelaar op Schiphol en goed voor de afwikkeling van ongeveer de helft van alle vluchten. Volgens FNV is KLM de grootste, maar betalen ze de medewerkers ook het minst en delen ze het minst aantal vaste contracten uit.

De staking is volgens FNV zaterdagochtend om 06.00 uur begonnen. De KLM-werknemers zouden een gesprek eisen met operationeel directeur René de Groot van de luchtvaartmaatschappij.

FNV stelt dat de personeelstekorten volgens werknemers vooral veroorzaakt worden door de slechte arbeidsvoorwaarden, zoals een laag loon en louter flexibele contacten. Leden van FNV zouden daar bij de vakbond al eerder over hebben geklaagd. Werknemers zouden volgens de bond “zeer duidelijk” aan hebben gegeven de enorme werkdruk niet meer te zullen accepteren.

KLM-afhandelaars bleven als enige buiten sectorbrede cao

De werknemers van KLM die zich op Nederlandse luchthavens bezighouden met de afhandeling van bagage en passagiers zijn de enigen die buiten een sectorbrede cao vallen. Volgens vakbond FNV heeft de wilde staking daarmee te maken.

Eerder deze maand bereikte vakbond FNV een akkoord met zes van de zeven bedrijven die zich bezighouden met het afhandelen van vliegtuigen. Een van de voorwaarden die werd gesteld is dat medewerkers een startloon van 14 euro per uur krijgen, aldus de bond. Naast de loonsverhoging is onder meer ook afgesproken dat de jeugdloonschalen verdwijnen en dat de onregelmatigheidstoeslag blijft bestaan. Ook is er een regeling voor oudere werknemers die minder willen gaan werken afgesproken.

Door een sectorbrede cao wordt het voor bedrijven onmogelijk om op arbeidsvoorwaarden te concurreren. FNV zegt al langer dat Schiphol Group voor alle bedrijven die actief zijn op de luchthaven minimale kwaliteitseisen moet hebben. Schiphol deelt die mening en wil daarover met FNV in gesprek.