Grondlegger Kamp Amersfoort nog grotere oorlogsmisdadiger dan gedacht

De totaal onbekende en mysterieus verdwenen eerste commandant van Kamp Amersfoort blijkt één van de grootste oorlogsmisdadigers van Nederland. De Duitser Walter Heinrich is ten minste verantwoordelijk voor 625 slachtoffers, ontdekten de makers van de podcast De verdwenen SS’er. Sinds deze week staan de eerste afleveringen online.

Tot nu toe was bekend dat tijdens de Tweede Wereldoorlog onder Heinrichs kampbewind (tot ‘43), 325 gevangenen de dood vonden door honger, schrikbewind of deportatie. Hoofd onderzoek Floris van Dijk van het Nationaal Monument Kamp Amersfoort, die de serie samen met podcastmaker Jordy Hubers maakte, ontdekte dat Heinrich daar bovenop verantwoordelijk is voor de dood van 300 Nederlandse verzetsmensen.

Nacht und Nebel

Na zijn twee jaar als commandant werd Heinrich een hoge pief bij de Sicherheitsdienst, waar hij ‘geheime rijkszaken’ uitvoerde. In die functie selecteerde hij verzetsstrijders voor de strafklasse ‘Nacht und Nebel’, bleek uit archiefonderzoek voor de podcast. Dit was een methode van de nazi’s, bedacht in opdracht van Hitler zelf, om verzetsmensen spoorloos te laten verdwijnen door ze te deporteren naar een kamp in de Elzas waar ze zich letterlijk moesten doodwerken.

Van Dijk: “Tot dusver was niet bekend wie de 600 Nederlandse verzetsmensen selecteerde en naar het kamp Natzweiler-Stuthof stuurde, waar er 300 omkwamen. Maar dat blijkt dus Walter Heinrich te zijn. Samen met zijn werk als kampcommandant maakt dit hem een notoire oorlogsmisdadiger. Ik wil liever wegblijven van vergelijkingen, maar ik durf wel te zeggen: één van de grootste oorlogsmisdadigers uit de oorlog in Nederland.”

Uit de podcast blijkt dat Heinrich, in tegenstelling tot bijvoorbeeld commandant Albert Gemmeker van Kamp Westerbork, niet huiverde om zelf de trekker over te halen. Hij was hij lid van het executiepeloton dat 77 Sovjets doodschoot, de op één na grootste massa-executie in de Tweede Wereldoorlog. “Lang bleef onbekend wie hij was, maar uit de podcast komt een schokkend beeld naar voren”, zegt Van Dijk.

Verdwenen

Dat de ‘bad guys’ van de oorlog de laatste jaren veel aandacht krijgen in boeken en podcasts, noemt Van Dijk relevant. “Het geven van een gezicht of een naam aan daderschap is ook nu nog belangrijk, nabestaanden krijgen concreet antwoord op een prangende vraag: wie was verantwoordelijk voor het leed dat onze familie is aangedaan?”

Dat Walter Heinrich ‘totaal onbekend’ is gebleven, verklaart de onderzoeker vanuit zijn plotselinge verdwijning aan het eind van de oorlog. Hij is nooit berecht en daarom een beetje vergeten. De vraag is waarom hij in rook is opgegaan: is hij ondergedoken, gevlucht, gesneuveld? In de podcast gaan Van Dijk en Hubers op zoek naar antwoorden, maar de uitkomst willen ze nog niet verklappen.



