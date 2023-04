Groep wachtende asielzoekers groeit in een jaar met 13.000, IND kan het niet aan

De immigratiedienst IND kampt met een stuwmeer aan asielaanvragen, dat het afgelopen jaar explosief is uitgedijd. In maart stonden opgeteld bijna 54.000 aanvragen open voor asiel in Nederland en de nareis van gezinsleden. Dat is een toename van ruim 80 procent ten opzichte van een jaar eerder, toen het aantal openstaande aanvragen nog onder de 30.000 lag. Dat staat in nieuwe, door de IND gedeelde cijfers.

De cijfers komen met een waarschuwing: dit stuwmeer van aanvragen gaat de komende tijd alleen maar groeien. Het aantal nieuwe asielaanvragen ligt zo hoog, dat de IND in toenemende mate achter de feiten aanloopt.

Dat heeft directe gevolgen voor individuele asielzoekers. Uit de cijfers blijkt dat zij steeds langer moeten wachten op hun procedure. Ongeveer 3000 asielzoekers wachtten in maart zelfs langer dan 15 maanden in hun asielprocedure, en dus langer dan de wettelijke termijn die in september werd opgerekt van 6 naar 15 maanden. Zo’n 14.000 asielzoekers zaten in maart tussen de 6 en 15 maanden in de wachtstand, bijna een verdrievoudiging ten opzichte van een jaar eerder, en dus ook al langer dan normaliter wettelijk is toegestaan.

Beeld Ted du Bois

Het lange wachten leidt tot steeds meer frustratie in de asielopvang, zien hulporganisaties als Vluchtelingenwerk Nederland en MiGreat. De afgelopen maanden werd er door tientallen asielzoekers gedemonstreerd tegen de uitzichtloze situatie in sobere opvanglocaties zoals lege sporthallen.

Dat de immigratiedienst kraakt onder al het werk, is al langer bekend. De nieuwe cijfers maken het probleem nog meer inzichtelijk. Zo blijkt dat het aantal normale asielaanvragen waarop de IND iedere maand beslist rond de 2000 blijft schommelen, ook al is er afgelopen jaar extra personeel geworven. In 2022 groeide de IND met 520 arbeidsplaatsen naar in totaal 4600. Al die mensen moeten echter eerst worden opgeleid en ingewerkt en dat is nauwelijks structureel vol te houden, meldde de IND eerder dit jaar bij de presentatie van de jaarcijfers.

De lange wachttijden bij de IND hebben een direct effect op de asielopvang in Nederland. Vrijwel iedere wachtende asielzoeker bevindt zich namelijk in een opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa). Nu deze groep in een jaar tijd met 13.000 wachtenden is gegroeid, betekent dit kortweg ook 13.000 extra benodigde opvangplekken, bovenop de tienduizenden plekken die er al worden bezet.

Beeld Ted du Bois

De IND is ondertussen ook steeds drukker met aanvragen voor nareis van gezinsleden, ook wel gezinshereniging. Asielzoekers die verzoeken om nareis van familieleden moeten daarom ook steeds langer wachten op een besluit, blijkt uit de nieuwe cijfers. Meer dan 10.000 aanvragen om nareis lagen in maart langer dan zes maanden op de plank bij de IND, tegen 3400 een jaar geleden.

Wat opvalt is dat de verwerking van het aantal nareisaanvragen enorm schommelt. Vorige maand werden ruim 1100 aanvragen behandeld. Dit aantal lag vorig jaar in sommige maanden boven de tweeduizend, maar soms ook onder de 500. Een verklaring hiervoor wordt nog gezocht.

