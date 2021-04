Groen licht van Ema voor vaccin Janssen

De voordelen van een inenting met het Janssen-vaccin wegen op tegen de risico’s van mogelijke bijwerkingen. Dat oordeelde het Europese geneesmiddelenagentschap Ema dinsdag. Europese landen hebben het Janssen-vaccin nog niet gebruikt, maar wat het Ema betreft kan dit veilig.

In de Verenigde Staten kregen acht mensen ernstige trombose na een inenting met het Janssen-vaccin. Meer dan zeven miljoen Amerikanen kregen het vaccin. Ondanks de zeer geringe kans op de ziekte vroeg de Amerikaanse producent Johnson & Johnson om het gebruik van het vaccin tijdelijk te pauzeren en deze ziektegevallen te onderzoeken. Voor de Europese lidstaten deed de veiligheidscommissie van het Ema dat.

Erkenning

De commissie erkent de ziekte als een zeer zeldzame bijwerking van het vaccin, maar geeft desondanks groen licht. Ema-directeur Emer Cooke wees er dinsdag op dat er wereldwijd nu drie miljoen doden zijn gevallen door covid, en vaccins de enige uitweg zijn uit deze pandemie. Het agentschap adviseert artsen en verpleegkundigen om heel goed in de gaten te houden of mensen na een vaccinatie klachten krijgen.

De bijwerking lijkt op een die eerder is gesignaleerd na inentingen met het vaccin van AstraZeneca. Mensen worden ernstig ziek door een zeldzame combinatie van bloedstolsels en lage bloedplaatjes. In de VS waren alle acht slachtoffers van de bijwerking na een inenting met het Janssen-vaccin onder de 60, de meeste waren vrouw. Ook dat is vergelijkbaar met het vaccin van AstraZeneca. Andere risicofactoren zijn volgens het Ema nog niet te onderscheiden.

Zelf bepalen

Het is aan Nederland en andere Europese lidstaten om te bepalen of en hoe ze het vaccin van Janssen gaan gebruiken. Ook het vaccin van AstraZeneca kreeg de zegen van het Ema, maar veel lidstaten kozen er toch voor om het vaccin onder een bepaalde leeftijd niet te gebruiken, of in sommige gevallen geheel uit het vaccinatieprogramma te schrappen.

In Nederland adviseerde de Gezondheidsraad om het vaccin van AstraZeneca niet toe te dienen bij mensen onder de zestig. Belangrijk element in dat advies was het feit dat er alternatieven waren voor AstraZeneca: de vaccins van Pfizer, Moderna én Janssen. De Raad is in Nederland nu niet om een advies gevraagd. Demissionair minister Hugo de Jonge maakt na overleg met het RIVM, de voorzitter van de Gezondheidsraad en de voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, vanavond tijdens de coronapersconferentie bekend hoe het vaccin van Janssen wordt gebruikt.

Het Leidse vaccin is cruciaal voor de Nederlandse vaccinatiestrategie. Nederland verwacht dit jaar 11,3 miljoen doses, waarvan drie miljoen al dit kwartaal. Van het vaccin is maar één prik nodig voor volledige bescherming.

