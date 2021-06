Groeistoornis bij baby’s is met een simpele methode nu weken eerder te zien

Bij gezonde zwangeren wordt nu meestal pas bij de 34-wekenecho onderzocht of de baby een groeiachterstand heeft. Maar echoscopisten kunnen al bij een 20-wekenecho zien of een baby het risico loopt op een te laag geboortegewicht. Dat blijkt uit onderzoek dat gynaecoloog Noortje van Oostrum voor haar promotie deed bij het Eindhovense Máxima Medisch Centrum. De techniek maakt het mogelijk al veel eerder in de zwangerschap te zien of een baby een groeiachterstand heeft.

Baby’s en moeders bij wie dat het geval blijkt, kunnen volgens Van Oostrum intensiever begeleid worden, zodat artsen bij complicaties tijdig kunnen ingrijpen. Dat kan mogelijk voorkomen dat baby’s in de buik overlijden, zegt Guid Oei, gynaecoloog en hoogleraar geboortezorg. Oei begeleidde het promotieonderzoek van Van Oostrum. Hij spreekt van een ‘veelbelovende ontdekking’.

Methode moet zich bewijzen

De nieuwe methode kan over een paar jaar landelijk bij alle moeders worden gebruikt, verwacht Oei. Eerst moet die zich bewijzen in een vervolgstudie bij 600 moeders. De huidige onderzoeksgroep is nog wat klein, erkennen Oei en Van Oostrum. Oei verwacht dat het vervolgonderzoek binnen twee jaar klaar kan zijn.

De vondst was een toevalstreffer: Van Oostrum deed onderzoek naar metingen van de hartspier bij 150 zwangere vrouwen die een normale zwangerschap leken te hebben. Twaalf van hen bevielen van baby’s met een te laag geboortegewicht.

Toen Van Oostrum haar data van de 20-wekenecho bekeek, zag ze een significant verschil tussen deze twaalf baby’s en de rest van de groep.

Bij een andere groep van twaalf baby’s, waarvan al wel duidelijk was dat ze een groeiachterstand hadden, was dit verschil ook te zien bij de 20-wekenecho, maar dan nog sterker.

Dikkere hartspier wijst op groeiachterstand

“Baby’s met een te laag geboortegewicht hebben vaak een placenta met nauwere bloedvaten. Daardoor moet het hart harder pompen. Het hart past zich aan, en dat zorgt voor een dikkere hartspier. Deze dikkere hartspier beweegt anders dan een normaal ontwikkelend hart en dat verschil kunnen we meten”, legt Van Oostrum uit.

Dat meten kan met het ‘vierkamerfilmpje’, een closeup van het babyhart die ook nu al bij de 20-wekenecho wordt gemaakt. De methode is daarom volgens Van Oostrum en Oei relatief makkelijk in te voeren.

Bij de vervolgstudie wil Oei bekijken of het verschil ook bij 16 weken of zelfs al eerder te zien is. Dat maakt een groot verschil: bij 16 weken is nog een behandeling mogelijk om de groeiachterstand te voorkomen. De moeder moet dan kinderaspirine slikken. Dat middel zorgt voor een betere zuurstoftoevoer naar de baby.

Christianne de Groot, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, spreekt van een ‘interessante studie met mooie eerste resultaten’. De NVOG wacht verder het vervolgonderzoek af.

Lees ook:

Verdwijnen van 13-wekenecho’s is onwenselijk, waarschuwt hoogleraar

Het aantal vrouwen dat een echo krijgt rond de dertiende week van de zwangerschap is sterk afgenomen. Het is een gevolg van het succes van een eenvoudiger manier van testen op onder andere het syndroom van Down. Dat de 13-wekenecho minder vaak wordt gebruikt, is onwenselijk, vindt hoogleraar Katia Bilardo, omdat daarmee ook tijdig andere ernstige afwijkingen zoals een open schedel of buikwand zijn op te sporen.