Groeiende steun voor slavernijexcuus, maar meerderheid wil er niet aan

Het draagvlak in de samenleving voor een excuses voor het slavernijverleden is gegroeid. Waar in januari 2021 drie op de tien Nederlanders voor een excuses waren, gaat het nu om vier op tien. Ook is het percentage mensen dat de Nederlandse rol in het slavernijverleden ‘ernstig’ noemt toegenomen: van 56 naar 63 procent.

Dat blijkt uit een peiling van I&O Research in samenwerking met de NOS en Trouw. In januari 2021 voerde het onderzoeksbureau in opdracht van Trouw een enquête uit naar de publieke opinie over het slavernijverleden.

Premier Mark Rutte wilde toen nog niets weten van excuses. Begin deze maand lekte uit dat die er toch wel komen.

“We zien hierover vergeleken met vorig jaar een duidelijke verschuiving”, zegt I&O-onderzoeker Asher van der Schelde. “Die wordt met name veroorzaakt doordat Nederlanders zonder migratieachtergrond hier anders over zijn gaan denken. Eerder was een kwart voorstander, nu een derde. Nederlanders met een migratie-achtergrond zijn nog steeds in meerderheid voor.”

Het gaat om een representatieve steekproef (voor kiesgerechtigde Nederlanders) onder bijna 1500 Nederlanders.

Tegenstanders in de meerderheid

Hoewel er dus vergeleken met de vorige meting meer mensen voor excuses zijn, is er net als toen nog een groter percentage op tegen, hoewel iets minder. Waar vorig jaar 55 procent zich tegen een excuus uitsprak, is dat nu iets minder dan de helft.

Tegenstanders vinden het vaak te lang geleden om nog excuses te maken. Bovendien stellen velen dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de daden van hun voorouders, of vinden dat het einde zoek is als je begint met excuses voor iets uit het verleden, want waar stopt dat dan?

“En Spanje dan? En Engeland en Duitsland? Waren deze landen vroeger dan zo braaf?”, vraagt een respondent zich af. Een ander: “Ik zou mij druk maken over landen waar nu op dit moment nog slavernij is. En waar kinderen worden verkocht in plaats van geld uitgeven aan een museum.” (Het toekomstige Nationaal Slavernijmuseum, red.)

Maatschappelijk debat

De roep om een landelijk excuses voor het slavernijverleden klonk in de afgelopen twee jaar steeds luider. Verschillende grote steden, afgelopen weekend nog Den Haag, en twee banken lieten hun eigen slavernijverleden onderzoeken en boden excuses aan.

“Het feit dat deze instanties excuses hebben aangeboden en dat het kabinet dit waarschijnlijk ook gaat doen, is een mogelijke verklaring voor de toenemende steun”, zegt Van der Schelde. ‘Erkennen van aangedaan leed’ wordt door 85 procent dan ook genoemd als betekenis van een verontschuldiging.

Opmerkelijk is de verschuiving binnen de VVD en het CDA. Van beide partijen was bij de vorige peiling een vijfde voor een excuses, nu gaat het om een derde. Het eerdere tegenargument van minister-president Mark Rutte dat een excuses ‘polariserend’ zou zijn, is in populariteit afgenomen. Met die stelling was in 2021 nog 45 procent het eens, nu 36 procent.

De hedendaagse sporen

Het ‘tegengaan van racisme in de toekomst’ wordt door minder mensen (nu 43 procent, in 2021 bijna 60 procent) als betekenis van een excuus genoemd. Dat is opvallend omdat deskundigen in Trouw onlangs analyseerden dat er juist in het debat over het slavernijverleden veel meer aandacht is voor de hedendaagse erfenis in de vorm van racisme.

“Veel verder dan verontschuldigen willen de meeste Nederlanders niet gaan", zegt Van der Schelde. Slechts een kwart van de voorstanders voor een excuses vindt financiële compensatie nodig. Wie wel voor compensatie is, vindt dat het geld moet gaan naar landen die leden onder slavernij (69 procent) of nazaten (50 procent).

Het subsidiëren van organisaties die strijden tegen racisme, die het kabinet waarschijnlijk deels op het oog heeft met het beoogde ‘bewustwordingsfonds’ waarvoor het miljoenen wil vrijmaken, kan op de steun van 44 procent van de voorstanders rekenen. In totaal is circa 4 procent van de bevolking voor financiële compensatie aan nazaten.

