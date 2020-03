Groei besmetting lijkt gestopt, maar grote zorgen over ic’s

Aan het eind van de hoorzitting in de Tweede Kamer, sprak de voorzitter van de ic-artsen Diederik Gommers woensdag ijzingwekkende woorden. Op de vraag wat Nederland moet doen, mochten er drieduizend coronapatiënten naar de intensive-careafdelingen moeten, antwoordde hij: “Ik denk niet dat het Nederlandse zorgstelsel dat aankan.” Ook niet met meer bedden, ook niet met meer beademingsapparatuur.

Gommers ziet wat er gebeurt in de ziekenhuizen in Brabant. Zij houden het hoofd nét boven water. En als zij bellen voor hulp van ziekenhuizen uit andere delen van het land, is de reactie volgens Gommers te traag. Een medisch specialist uit, bijvoorbeeld, Uden die belt naar een collega uit het noorden, belt met iemand uit een andere wereld. Voor de Brabantse arts is het daarom lastig duidelijk maken wat het betekent als een ‘ziekenhuis onder water staat.’ De hulp moet niet morgen komen, maar vandaag, en de urgentie ontbreekt in regio’s buiten Brabant, stelt Gommers.

Er zou volgens hem centrale regie moeten komen die bepaalt waar patiënten naartoe gaan, zonder enige vrijblijvendheid. “Alles kraakt”, zei hij woensdag om nogmaals de urgentie te benadrukken.

Volgende week 1600 ic-bedden nodig

Op dit moment liggen er op de Nederlandse ic’s bijna 600 patiënten met Covid-19. Over een week, op 1 april, zullen dat er naar verwachting van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 1100 zijn, plus 500 patiënten met klachten die niet gerelateerd zijn aan de ziekte. Op dit moment zijn er 1150 bedden. Daarom zetten ziekenhuizen alles op alles om ervoor te zorgen dat zij volgende week 1600 bedden met beademing tot hun beschikbaarheid hebben.

De piek in het aantal opnames ligt volgens de voorspellingen van het RIVM ergens rond eind mei. Dan zouden er 1700 coronapatiënten op de ic’s liggen, naast de 500 reguliere patiënten. In totaal zijn er dus 2200 bedden benodigd. Dat is het maximale dat de Nederlandse zorg kan dragen.

Omdat er pas eind mei 2200 bedden nodig zijn, hebben de ziekenhuizen nog even de tijd om apparatuur te bestellen en plaats te maken. Die mededeling was eigenlijk het enige positieve dat Gommers te melden had.

RIVM brengt positievere boodschap

Voordat Gommers sprak, had Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, een positievere boodschap. De besmetting lijkt zich in Nederland niet verder uit te breiden. Elk besmet persoon besmet nu nog één ander persoon. Daardoor blijft het aantal zieken stabiel. Goed nieuws, toch ook voor de ic’s, zou je denken, maar voordat dit de status quo is in de ziekenhuizen, is Nederland twee weken verder – zo veel tijd zit er ongeveer tussen het moment van besmetting en een ic-opname.

Van Dissel benadrukt dat alle ontwikkelingen erg gevoelig zijn voor de mate waarin mensen zich aan de maatregelen houden die door het kabinet zijn afgekondigd. “De exponentiële groei is waarschijnlijk tot staan gebracht. De trend is gevoelig voor gedrag, maar vooralsnog is er een positieve trend.”

Die ontwikkeling is te danken aan de maatregelen die zijn genomen om de opmars van het virus te stoppen, meent Van Dissel. Hij licht met name het maandag afgekondigde voorschrift uit dat alle huisgenoten van een zieke met bijvoorbeeld koorts thuis moeten blijven. Die maatregel, ‘die we misschien nog meer op de voorgrond moeten zetten’, geeft nu mogelijk het laatste zetje, waardoor de intensive-careafdelingen van de ziekenhuizen de uitbraak aankunnen.

Zonder de maatregelen van maandag zouden er vermoedelijk te veel mensen tegelijk ziek zijn geworden, en zo zou er uiteindelijk te weinig plaats zijn op de intensive cares. De groei van het aantal coronapatiënten vlakt, volgens de ramingen die het RIVM gebruikt, nu waarschijnlijk af, in die mate dat de ic’s genoeg bedden hebben voor de toestromende patiënten.