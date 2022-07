Griekse toestanden in Ter Apel: hoe kan het zo misgaan in de asielopvang?

De situatie in Ter Apel wordt steeds uitzichtlozer. Asielzoekers slapen er op straat, zonder voldoende water, sanitaire voorzieningen of medische zorg. Dat gebeurt terwijl de situatie in de asielopvang is opgeschaald tot een nationale crisis en er de afgelopen maand duizenden crisisnoodopvangplekken zijn geopend. Hoe is dat mogelijk?

Hoewel er veel te weinig asielzoekerscentra zijn, is dat niet de directe oorzaak van de beelden die afgelopen weekend uit Ter Apel kwamen. In de crisisnoodopvang zijn bedden op dit moment wel beschikbaar, zij het met hangen en wurgen en vaak op het laatste moment. Het meest acute probleem is dat asielzoekers geen vertrouwen meer lijken te hebben in de organisaties met wie ze te maken hebben in hun asielprocedure.

Een deel van de groep verkiest slapen in de buitenlucht om er zeker van te zijn dat hun asielaanvraag zo snel mogelijk in behandeling wordt genomen. Ook weten ze op die manier zeker dat zij hun afspraak bij de IND of de de Avim - de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel van de politie - niet missen.

Asielzoekers sliepen ook in de nacht van zondag op maandag buiten. Er ligt afval, toiletten worden niet schoongemaakt. Als de deur opengaat omdat er dertig mensen naar binnen mogen, ontstaat er chaos. Onze verslaggever ging er kijken.

Asielzoekers kwijt

Die kans is aanwezig. Door de vele verhuizingen van asielzoekers weten de IND en de Avim niet altijd waar de asielzoekers zijn die zij moeten zien. Dat betekent dat uitnodigingen niet naar de juiste locatie gaan, dat er geen vervoer geregeld is waarmee asielzoekers op hun afspraak kunnen komen of dat er geen tolken, advocaten of verhoormedewerkers beschikbaar zijn.

“We zijn zo flexibel mogelijk”, laat een woordvoerder van de IND weten. “Maar we zijn ook afhankelijk van de beschikbaarheid van tolken, advocaten, verhoormedewerkers of ruimtes.” Volgens de Avim in Noord-Nederland is er sprake van ‘drukte in de gehele keten’. ‘Als ergens in het proces (...) de drukte oploopt en een achterstand ontstaat, dan betekent dat ook dat de Avim daar mee te maken krijgt’, mailt een woordvoerder.

Opvangproblemen

Die vele verhuizingen en het daaruit voortvloeiende gebrek aan overzicht worden overigens wel veroorzaakt door de problemen in de asielopvang. Al maandenlang moet het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa) elke avond gemeenten bellen en bedelen om bedden voor mensen die voor het hek staan te wachten.

Andersom wordt het opvangprobleem verergerd door de achterstanden bij de IND en Avim. Als die mensen sneller door de procedure zouden krijgen, zou er minder lang opvang nodig zijn.

Omdat de crisisnoodopvang vaak maar enkele nachten of weken beschikbaar is, worden asielzoekers regelmatig in bussen gezet en terug naar Ter Apel gebracht. Vanaf daar wordt vervolgens bekeken waar nieuwe bedden beschikbaar zijn. Dat betekent dat asielzoekers soms meerdere keren per maand van en naar het Groningse dorp worden gereden. En dat maakt dat sommige mensen besluiten daar dan maar te blijven.

‘Chronisch gebrek aan voorbereiding’

De achterstanden bij de IND en Avim zijn deels te wijten aan de krappe arbeidsmarkt waar ook veel andere sectoren mee worstelen. Maar die krapte is ook het gevolg van beleid waar de opvangcrisis mede door veroorzaakt wordt: opschalen als er meer asielzoekers aankloppen, en onmiddellijk afschalen als minder mensen asiel aanvragen. ‘Dit is een crisis die gecreëerd en in stand gehouden wordt door een chronisch gebrek aan voorbereiding’, luidde onlangs het oordeel van Adviesraad Migratie en de Raad Openbaar Bestuur over de huidige situatie.

Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) wil dat veranderen, en werkt daarvoor onder meer aan een wet die gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen. Maar dat zal op zijn vroegst in 2023 effect sorteren.

De crisis is echter niet enkel politiek van aard. De al jaren bekende problemen zijn zo lang op hun beloop gelaten dat geen enkele uitvoeringsorganisatie in de asielketen meer kan functioneren zoals gewenst. Zowel het Coa, de IND als de Avim kampen met een scala aan problemen die op elkaar inwerken. Ontstaat er op één punt een kink in de kabel, dan loopt het voor asielzoekers op allerlei momenten mis.

