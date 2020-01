Greenpeace weet wel hoe Nederland uit de stikstofcrisis komt. Kosten? 42 miljard euro

De milieuorganisatie vindt de stikstofcrisis een uitgelezen moment om serieus werk te maken van de plannen om te komen tot een circulaire landbouw, die de grond niet verder uitput en die duurzaamheid voorop stelt. Greenpeace heeft het gerenommeerde onderzoeksinstituut Ecorys laten uitzoeken wat daarvoor nodig is. In de dinsdag gepresenteerde studie ‘Toekomstbestendige veehouderij’ becijfert Ecorys dat de transitie maximaal 42 miljard euro gaat kosten. Dat geld moet komen uit een speciaal daarvoor op te richten transitiefonds, dat moet worden gevuld met bijdragen van de Europese Unie, maar ook uit de opbrengsten van een belasting op vervuilende productie en consumptie.

Greenpeace lanceert het plan op een strategisch moment. Minister Carola Schouten (landbouw) werkt nog aan een structurele oplossing voor de stikstofcrisis, die waarschijnlijk verstrekkende gevolgen zal hebben voor de agrarische sector, omdat deze de grootste bron van stikstof is. Haar plannen worden begin februari verwacht.

Boeren uitkopen en ondersteunen bij het veranderen van hun bedrijf

Ecorys hanteert in de studie verschillende scenario’s waarbij ten minste 45 procent van de boeren op termijn stopt, ook om de neerslag van stikstof op kwetsbare natuur weg te nemen. Het transitiefonds moet het mogelijk maken om stoppende boeren gedurende twintig jaar uit te kopen. Het geldt is ook bedoeld om boeren die wel doorgaan te ondersteunen bij het milieuvriendelijk maken van hun bedrijf. Volgens de principes van kringlooplandbouw moeten deze boeren vooral lokaal gaan werken.

Greenpeace benadrukt dat de hervorming van de landbouw niet alleen geld kost, maar ook oplevert. De intensieve landbouw van nu levert allerlei onkosten op, zoals milieuschade. Ecorys deed ook aannames over lagere kosten vanwege minder ziekten door vuile stoffen of de uitbraak van een dierziekte. Ook kan worden bespaard op maatregelen om de biodiversiteit of klimaatschade te herstellen. Die hele trits aan baten kunnen de kosten van de transitie op termijn overstijgen, becijfert Ecorys.

Door gebrek aan expertise over het stikstofprobleem hield Greenpeace zich lang stil over de crisis, die is ontstaan toen de Raad van State in mei vorig jaar een streep trok door het stikstofbeleid van het kabinet.

Het is de vraag of het Greenpeace-plan steun vindt, zowel in de politiek als in de landbouw. De boerensector presenteerde zelf ook al een toekomstplan met daarin vooral technische oplossingen om de stikstofuitstoot van boerenbedrijven te verminderen. Die uitstoot leidt tot verzuring en verarming van wettelijk beschermde natuurgebieden. De oplossing van de boeren – luchtwassers, duurzame stalvloeren, eiwitarm veevoer – doet Greenpeace af als schijnoplossing. De actiegroep haakt liever aan bij de plannen die minister Schouten twee jaar terug lanceerde voor een circulaire landbouw. Die plannen dreigen ondergesneeuwd te raken door de stikstofcrisis.

De boeren willen tot nu toe van een grote sanering niets weten

Van grote sanering willen veel boeren en hun koepelorganisaties niets weten, bleek tijdens de tractorprotesten. Toch is Greenpeace hoopvol. De milieuorganisatie wijst op de ‘Staat van de boer’ van Trouw in 2018. Acht op de tien boeren zeiden toen te willen verduurzamen. “Velen zitten vast in een systeem waarin zij tegen lage prijzen zoveel mogelijk moeten produceren om het hoofd boven water te houden”, aldus Greenpeace.

Tot dusver nam het kabinet meerdere maatregelen in de strijd tegen stikstof, die vooral waren bedoeld om de vastgelopen bouw op gang te helpen. De meest concrete ingreep was de aankondiging van het beperken van de maximumsnelheid tot honderd kilometer per uur.

Met het Landbouw Collectief maakte het kabinet eerder afspraken over voer, mest en stallen. Over sanering gaat het nog nauwelijks. Alleen D66 opperde een halvering van de veestapel, en haalde zich daarmee de woede op de hals van protesterende boeren.

Volgens Johan Vollenbroek van de milieugroep MOB, die in de stikstofzaak tegen de overheid won gelijk kreeg van de Raad van State, zijn de maatregelen tot nu toe ontoereikend. Ingrijpen in de landbouw acht Vollenbroek, die nieuwe juridische stappen overweegt, noodzakelijk.

