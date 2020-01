Greenpeace weet wel hoe Nederland uit de landbouwcrisis komt. Kosten? 42 miljard euro

De Nederlandse landbouw kan veel groener, stelt milieuorganisatie Greenpeace. Zij heeft het gerenommeerde onderzoekbureau Ecorys laten berekenen wat het kost als Nederlandse boeren volledig milieuvriendelijk gaan werken, of anders stoppen. Met 42 miljard euro aan maatschappelijke kosten kan de veestapel driekwart krimpen, doordat boeren hun bedrijf klein, lokaal en milieuvriendelijk inrichten. Maar de baten kunnen de kosten op termijn overstijgen.

Hiermee hangt Ecorys voor het eerst een prijskaartje aan ‘kringlooplandbouw’, een visie die minister Schouten (ChristenUnie) van landbouw nastreeft. In de dinsdag gepresenteerde studie ‘Toekomstbestendige veehouderij’ beschrijft Ecorys enkele scenario’s, voor de komende twintig jaar. Grootschalig boeren uitkopen, om een halvering van de veestapel te bereiken zou 22 miljard euro kosten, berekende Ecorys.

De stikstofcrisis geeft alle aanleiding om te beginnen met het uitkopen en transformeren van de landbouw, vindt Greenpeace. Hoge stikstofdepositie bij kwetsbare natuur, deels afkomstig van boeren, is onrechtmatig, oordeelde de Raad van State. Het geld voor verandering moet volgens de actiegroep komen uit een speciaal daarvoor op te richten transitiefonds.

Ecorys bekeek voor Greenpece hoe zo’n miljardenfonds gevuld zou kunnen worden. Het adviesbureau noemt het benutten van EU-geld, bijvoorbeeld subsidies die nu naar de intensieve landbouw gaan, als mogelijke bron van financiering. Ook het heffen van meer belasting op vervuilende goederen kan, zegt Greenpeace op basis van de studie.

Levert ook geld op

Greenpeace benadrukt dat de hervorming van de landbouw niet alleen geld kost, maar ook oplevert. De intensieve landbouw van nu levert allerlei kosten op, zoals milieuschade. Ecorys deed ook aannames over lagere kosten vanwege minder ziekten door vuile stoffen of de uitbraak van een dierziekte. Ook kan worden bespaard op maatregelen om biodiversiteit of klimaatschade te herstellen. Die hele trits aan baten kan de kosten van de transitie op termijn overstijgen, aldus Ecorys.

Met dat gunstige perspectief wil Greenpeace Den Haag verleiden om haar idee, een nationaal fonds voor groene landbouw, te omarmen. Tot dusver nam het kabinet meerdere maatregelen in de strijd tegen stikstof, die vooral waren bedoeld om de vastgelopen bouw op gang te helpen. De meest concrete ingreep was de aankondiging van het beperken van de maximumsnelheid tot honderd kilometer per uur. Minister Schouten werkt aan een structurele oplossing voor de stikstofcrisis, die mogelijk verstrekkende gevolgen zal hebben voor de agrarische sector, statistisch de grootste stikstofbron (46 procent). Haar plannen worden begin februari verwacht.

De boerensector presenteerde eerder ook een toekomstplan, met daarin vooral technische oplossingen om de stikstofuitstoot van boerenbedrijven te verminderen. Dat zou kunnen met luchtwassers, duurzame stalvloeren en eiwitarm veevoer. Van een grote sanering willen veel boeren en hun koepelorganisaties niets weten, bleek tijdens de tractorprotesten. Dat zegt niet alles, denkt Greenpeace. De milieuorganisatie wijst op de ‘Staat van de boer’ van Trouw in 2018. Acht op de tien boeren zeiden toen te willen verduurzamen. Dat meer varkensboeren dan verwacht gebruik maakten van een stopregeling sterkt Greenpeace in die overtuiging. “De overheid moet en kan boeren op die manier helpen”, aldus directeur Joris Thijssen.

In het landelijk politiek stikstofdebat gaat het nog weinig over sanering van de agratische sector. Alleen D66 opperde een halvering van de veestapel, en haalde zich daarmee de woede op de hals van protesterende boeren. Volgens Johan Vollenbroek van de milieugroep MOB, die in de stikstofzaak tegen de overheidgelijk kreeg van de Raad van State, zijn de maatregelen tot nu toe onvoldoende. Ingrijpen in de landbouw acht Vollenbroek, die nieuwe juridische stappen overweegt, nodig.

