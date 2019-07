Gratis zwemles levert in Feijenoord meer op dan alleen een diploma

De achtjarige Selma peddelt op haar rug door het water van het pierenbadje van Zwembad Afrikaanderplein in Rotterdam. Ze trapt haar ­benen snel omhoog en omlaag. De zwemjuf moedigt haar aan. “Juist”, klinkt het. “Zo gaat het veel beter.” Het meisje kijkt trots naar haar moeder, Samira Fahimi, die in de bloedhete kantine zit.

“Ze vindt zwemmen leuk”, zegt Fahimi. De Rotterdamse hoopte dat haar dochter haar zwemdiploma zou halen met schoolzwemmen. “Dat lukte niet, heel weinig kinderen ­halen zo hun diploma.” Inderdaad haalt maar 14 procent van de kinderen in Nederland een zwemdiploma met schoolzwemmen. Fahimi besloot haar dochter alsnog in te schrijven. “Leren zwemmen is belangrijk. Er is hier zoveel water waar je in kunt verdrinken.” Dat dat nu gratis kan, is mooi meegenomen. “De lessen zijn anders erg prijzig.”

Selma is een van de bijna zeshonderd kinderen in de wijk Feijenoord die gratis zwemlessen volgen voor het A-diploma. Nog eens achthonderd kinderen uit de wijk staan op een wachtlijst. Alle kinderen tussen vijf en achttien jaar zijn welkom, ongeacht het inkomen van hun ouders. Ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten heeft een regeling voor een (gedeeltelijke) vergoeding van zwemlessen. Meestal is die voorbehouden aan kinderen van ouders met een laag ­inkomen, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut voor NL Zwemveilig.

“Heel veel kinderen in deze wijk hebben geen zwemdiploma”, zegt projectleider Anton van den Beukel van Humanitas over het aanbieden van gratis les. “Dat is niet verantwoord. Zeker niet zo dicht bij het havengebied. In waterrijk Nederland is een zwemdiploma onmisbaar.”

Sociale structuur

In Nederland heeft 3 procent van de kinderen van elf tot zestien geen A-diploma. Onder kinderen uit een gezin met een laag inkomen of met een niet-westerse achtergrond, is dat percentage hoger. Zo’n 30 procent van de gemeenten, ook Rotterdam, biedt schoolzwemmen aan, blijkt uit cijfers van het SCP. Een zwemdiploma A kost gemiddeld 500 tot 600 euro.

Angst voor verdrinking is voor Humanitas zeker niet de enige reden om kinderen naar het zwembad te halen. De zwemlessen zijn voor de welzijnsorganisatie een middel om de sociale structuur van de wijk te verbeteren. Hoe? De lessen zijn gratis, maar niet geheel vrijblijvend. Ouders wordt gevraagd een tegenprestatie te doen. Denk aan een kopje koffie drinken met de bejaarde buurvrouw of helpen in de speeltuin. “We hopen dat mensen zo meer betrokken raken bij hun wijk”, zegt Van den Beukel. De moeder van Selma moet zo’n afspraak nog maken.

Feijenoord heeft 74.000 inwoners met zo’n 150 nationaliteiten. Twee op de drie inwoners heeft een laag inkomen. Het aantal mensen in de bijstand is hoger dan gemiddeld in Rotterdam en meer dan een derde van de inwoners is laaggeletterd. Bovendien zijn er weinig sportclubs en verenigingen, zegt Van den Beukel. “Alles bij elkaar zorgt dat voor een samenleving die niet optimaal functioneert.” In het zwembad krijgt Humanitas nu de ­gelegenheid om met de gezinnen in contact te komen. Het is te vroeg om te zeggen dat de zwemlessen de cohesie bevorderen.

Tienerfestival

Wel zijn er succesverhalen. Als tegenprestatie ondersteunden drie ouders een groep jongeren uit hun wijk bij het organiseren van een tienerfestival. “De ouders en de jongeren kwamen met elkaar in contact”, zegt Van den Beukel. “Het is lastig om te pissen in de tuin van de buurman die je geholpen heeft.”

Wat zeker gelukt is, is de kinderen uit Feijenoord massaal op zwemles te krijgen. Zwemleraar Hakki Yilmaz kijkt trots naar de tientallen kinderen in zijn les. “Ik zie kinderen van negen die zo blij zijn dat ze nu ook op les mogen”, zegt hij. “Als zwemleraar raakt mij dat diep.”

Yilmaz is geboren en getogen in Feijenoord. “Ouders klampen mij soms aan met tranen van blijdschap”, zegt hij. “Ik hoor verhalen van gezinnen die al jaren geen geld hebben voor vakanties, laat staan voor zwemlessen. Ze zijn zo trots dat hun kind nu toch mee kan doen.”

