Grapperhaus past zijn wetsvoorstel aan: Alle onvrijwillige seks strafbaar als verkrachting

Na kritiek in de Tweede Kamer, past minister van justitie Ferd Grapperhaus zijn voorstel voor een nieuwe zedenwet aan. Alle vormen van onvrijwillige seks worden strafbaar als verkrachting, zo schrijft de minister donderdag in een Kamerbrief.

In een voorontwerp van de nieuwe sekswet maakte de minister nog onderscheid tussen verkrachting en ‘seks tegen de wil’. Voor dat laatste delict zou een lagere straf gaan gelden. Kamerleden van zowel oppositie als coalitie vonden dat onvoldoende. Volgens hen deed hij met dat onderscheid geen recht aan de vaak zeer traumatische ervaringen van slachtoffers van zulke vergrijpen.

Grapperhaus werkt al sinds het begin van zijn termijn als minister aan een modernisering van de zedenwet. Die modernisering is nodig omdat nu nog geldt dat iemand alleen kan worden veroordeeld voor verkrachting wanneer er bewijs is voor ‘dwang’. Omdat veel slachtoffers verstijven en zich daardoor niet kunnen verzetten, blijkt dat in de praktijk moeilijk.

Kamerleden zijn het eens met de minister de zedenwet moet worden aangepast, maar veel fracties vonden zijn eerste voorstel niet ver genoeg aan. De minister gaat het wetsvoorstel nu aanpassen, zodat onvrijwillige seks niet alleen strafbaar wordt, maar ook wettelijk wordt gezien als verkrachting, ook wanneer ‘dwang’ niet bewezen kan worden. Wanneer er wel sprake is van dwang, of wanneer er geweld wordt gebruikt bij de verkrachting, zal dat onder de nieuwe wet strafverzwarend werken.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International, net als de Kamerleden kritisch op het eerste voorstel van Grapperhaus, zegt blij te zijn met de aanpassingen die de minister heeft beloofd. Op Twitter schrijft de organisatie: “Goed dat Ferd Grapperhaus luistert naar de maatschappelijke reactie en kritische Kamerleden. Seks tegen de wil is óók verkrachting.”

