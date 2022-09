Goud op Gouden Koets komt uit Suriname, maar of ervoor is betaald moet nog worden onderzocht

Teakhout uit Java, vlas uit Zeeland, leer uit Brabant en ivoor uit Sumatra. De Gouden Koets, geschonken aan koningin Wilhelmina door de bevolking van Amsterdam, moest een afspiegeling zijn van het gehele koninkrijk, inclusief de koloniën. Maar waar het goud van de koets vandaan kwam, nota bene het materiaal waar de koets haar naam aan dankt, was onbekend.

Tot nu. Op initiatief van de het Amsterdam Museum, waar de koets tegenwoordig staat, hebben de Vrije Universiteit Amsterdam, het Netherlands Institute for Conservation+Art+Science+ (Nicas) en Naturalis Biodiversity Centre het goud onderzocht. De wetenschappers stellen dat het goud waarschijnlijk uit Suriname komt.

Oud gerucht

Het onderzoek was niet gemakkelijk. “Om goud te vergelijken, kijken we naar de loodisotopen die worden gevormd door het radioactieve verval van de elementen uranium en thorium. Deze verschillen per regio”, legt Gareth Davies, hoogleraar petrologie uit. Maar door luchtverontreiniging en het gebruik van loodhoudende verf en lijm was het lastig om een schoon monster te pakken te krijgen.

Uiteindelijk lukte dat en kunnen de onderzoekers stellen dat het goud afkomstig is uit een goudmijn aan de Surinamerivier in de regio Brokopondo. Daarmee bevestigt het onderzoek een gerucht dat allang de ronde deed; in Suriname wordt al generaties lang gezegd dat het goud daarvandaan komt.

Maar, benadrukt het Amsterdam Museum, het onderzoek is hiermee bij lange na niet afgerond. In schriftelijke bronnen is er niets over het goud terug te vinden. “Er moet nog verder onderzoek worden gedaan naar uit welke mijn het goud precies komt”, zegt woordvoerder Kim Koopman. “Of er betaald is voor het goud, en zo ja hoeveel, is onbekend. En we weten ook niet onder welke omstandigheden het goud is gedolven.”

Over de Gouden Koets bestaat al jarenlang discussie, vooral vanwege de afbeelding ‘Hulde der Koloniën’ die op het zijpaneel te zien is. Daarop zijn mensen van kleur afgebeeld die giften aan de voeten van een witte vrouw op een troon leggen. Vorig jaar maakte koning Willem-Alexander bekend dat hij voorlopig de koets laat staan.

Geen excuses om slavernijverleden

Of de herkomst van het goud ertoe zal leiden dat de koets nu definitief niet meer gebruikt zal worden, weet het museum niet. “Dat is allemaal aan de samenleving. Wij zijn blij dat we het onderzoek hebben kunnen doen.”

Wel komt het onderzoek op een opvallend moment. Juist maandag en dinsdag is premier Mark Rutte in Suriname om de “bijzondere historische band” met het land verder aan te halen. Ook spreekt hij daar met vertegenwoordigers van het Nationaal Comité Herdenking Slavernijverleden en de Nationale Reparatie Commissie Suriname over het slavernijverleden. Verwacht wordt dat Rutte geen officiële excuses voor de slavernij zal maken.

