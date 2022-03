Gooi die gaskraan maar weer open, zeggen sommige Groningers nu. ‘Het leed in Oekraïne is veel groter’

Corine Visscher uit Middelstum is een van de deelnemers aan een onderzoek dat Dagblad van het Noorden liet uitvoeren onder drieduizend Groningers, zowel binnen als buiten het bevingsgebied. De conclusie: een meerderheid vindt dat de kraan open mag. “Als het echt helpt, mag dat van mij. Ik bedoel: stel dát het zin heeft. Stel dat we zo Poetin kunnen raken. Dan moeten we dat toch doen? Dit zou een manier kunnen zijn. Dan zeg ik: laat gaan, laat gaan.”

Op sociale media wordt flink gereageerd op het onderzoek. De Groningers die dit roepen zullen wel lekker hoog, droog in een keurig versterkt huis zitten, zeggen de cynici, zo kan ik het ook.

Visscher: “Ons huis is níet versterkt en we hebben ook geen nieuw gebouwde woning.” Wel is er al voor een ton versleuteld aan haar tweehonderd jaar oude kop-hals-rompboerderij. “We zijn dus wel degelijk gedupeerden.”

De baten moeten terug naar de Groningers

Haar familie denkt er precies zo over, vertelt ze. Wel stelt ze een voorwaarde: de baten moeten terug naar de Groningers. “En dat gaat natuurlijk nooit gebeuren.”

Ingrid Verbeek uit Loppersum zat te schrijven aan haar blog aardbevingeningroningen.net, dat ze sinds 2014 bijhoudt over de impact die de gaswinning heeft op haar leven en op dat van haar omgeving, en kwam op het idee om het smartengeld dat ze een dag eerder had ontvangen te doneren aan Giro555. “Omdat het leed van de mensen in Oekraïne onnoemelijk veel groter is dan mijn leed”, schrijft ze.

Ze krijgt veel reacties, ook van Groningers die haar voorbeeld volgen. Bang dat mensen denken dat het dus wel een beetje meevalt met dat aardbevingsleed is Verbeek geenszins. Het is smártengeld, zegt ze, en dat kreeg ze natuurlijk niet voor niets: het Instituut Mijnbouwschade Groningen omschrijft het als ‘vergoeding voor erkenning en genoegdoening voor leed en verdriet’.

Een fiks bedrag

De stress en onrust zijn niet ineens verdwenen, maar staan nu wel in een ander licht. De oorlog in Oekraïne houdt haar erg bezig, zet alles in een ander perspectief, zegt ze, zo zeer dat ze het voorlopig niet meer over haar hart kan verkrijgen nog te schrijven over de bevingen. “Het is opeens allemaal zo onbelangrijk geworden. Zelfs de discussie over het al of niet opendraaien van de gaskraan boeit me niet meer. Twee weken geleden zou ik er nog een boos blog over geschreven hebben. Nu niet meer. Als het de mensen in Oekraïne het leven kan redden zeg ik: draai die kraan maar open.”

Verbeek woont momenteel in een wisselwoning, terwijl haar eigen woning wordt versterkt. Om hoe veel geld het gaat, vindt Verbeek niet relevant. Op haar blog schrijft ze hierover: “Het is een fiks bedrag. Twee weken geleden zou ik er blij mee geweest zijn”, schrijft ze. “Nu niet meer.”

Lees ook:

Afhankelijk van gas uit Rusland, ja dat zijn we. Het goede nieuws: er zijn alternatieven

Europa is sterk afhankelijk van gas uit Rusland. Maar de EU kan, als ze wil, die afhankelijkheid snel verminderen.

Een (duurzame) vuist maken tegen Poetin? Dit kunnen Nederlanders doen om minder gas te gebruiken

Bijna elke Nederlander die energie verbruikt, maakt onbewust gebruik van Russisch gas. En spekt indirect de Russische kas. Volgens de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie kunnen Nederlanders hier een aantal dingen tegen doen.