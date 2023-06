Golfbaan Leusden blijkt aangelegd op executieplek

Een van de grootste massa-executies tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland is op een andere plek uitgevoerd dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

Het gaat om het doodschieten in april 1942 van 77 Sovjet-krijgsgevangenen uit Kamp Amersfoort. Tot voor kort was de overtuiging dat deze moordpartij plaatsvond op het zogeheten Untermenschenfriedhof bij het voormalige concentratiekamp op de grens van Amersfoort en Leusden. Uit onlangs opgedoken documenten blijkt volgens onderzoekers van Kamp Amersfoort ‘onomstotelijk’ dat dit niet het geval is.

‘Verbaasd en geschokt’

De juiste locatie van de massamoord is honderden meters verderop. In de Tweede Wereldoorlog was dit een heide- en bosgebied, tegenwoordig ligt er een golfbaan. De vereniging die de golfbaan gebruikt, is ‘verbaasd en geschokt’ door de ontdekking, laat de voorzitter weten.

Op de locatie die tot voor kort werd beschouwd als de executieplek staat sinds de jaren zestig een herinneringsmonument in de vorm van een obelisk, bekostigd door de toenmalige Sovjet-regering. Bij het monument wordt ieder jaar een herdenking gehouden voor de vermoorde krijgsgevangenen, die afkomstig waren uit Oezbekistan en Kazachstan.

Kamp Amersfoort heeft geen zeggenschap over het Sovjet-monument, maar directeur Micha Bruinvels is er geen voorstander van om de obelisk weg te halen of te verplaatsen. “Dat monument speelt een rol in de herinneringscultuur”, zegt Bruinvels. “Maar een kanttekening bij de geschiedschrijving zou absoluut op zijn plaats zijn.”

Op een na grootste executie

De executie van de 77 mannen is de op een na grootste die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland plaatsvond. De grootste moordpartij door de nazi’s is het doodschieten van 117 mensen bij het gehucht Woeste Hoeve (vlakbij Apeldoorn) in maart 1945. Dat was een represaille voor de onbedoelde aanslag op nazi-kopstuk Hanns Rauter.

In Kamp Amersfoort zaten tussen 1941 en 1945 ruim 47.000 mensen gevangen, onder wie Joden, verzetsstrijders en Jehova’s Getuigen. Ruim 24.000 gevangenen werden op transport gesteld naar de arbeidskampen van de Duitse oorlogsindustrie. Na de oorlog zijn rond het kamp tientallen (massa)graven blootgelegd. Als daarbij werd vermoed dat het om slachtoffers uit de Sovjet-Unie ging, werden zij herbegraven op het Sovjet Ereveld in Leusden.

De directie van Kamp Amersfoort is in gesprek met diverse betrokkenen over de vraag welke consequenties de ontdekking van de executieplek moet hebben. Onder meer de gemeenten Amersfoort en Leusden, de golfclub en de stichting Sovjet Ereveld zijn uitgenodigd voor overleg. Ook de Nederlandse opperrabijn Binyomin Jacobs is op de hoogte gebracht. In het concentratiekamp hebben 2500 Joden gevangengezeten. Op de plek van het Sovjet-monument lagen ook Joodse slachtoffers begraven.

Waarheidsvinding

De ontdekking van de executieplek toont volgens directeur Bruinvels van Kamp Amersfoort aan dat het van belang is om ook decennia na de Tweede Wereldoorlog nog aan waarheidsvinding te doen. “Onderzoek kan aantonen dat cruciale elementen van de geschiedschrijving moeten worden aangepast of zelfs geheel nieuw zijn.”

Volgens Bruinvels zijn er met betrekking tot Kamp Amersfoort nog volop vragen die op een antwoord wachten. Van ruim 8000 gevangenen staat bijvoorbeeld de identiteit nog altijd niet vast. Een nieuw standaardwerk over de geschiedenis van het kamp is in voorbereiding.

