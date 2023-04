Gokreclame voor jongvolwassenen: Betcity krijgt 400.000 euro boete

Online gokbedrijf Betcity is beboet omdat ze reclame- en wervingsmails richting jongeren heeft verstuurd. De kansspelautoriteit (Ksa) vordert 400.000 euro. Het benaderen van mensen tussen de 18 en 24 is illegaal, maar behoorde maandenlang tot de bedrijfsvoering van Betcity.

Het mag niet omdat jongvolwassenen bij online kansspelen sneller verslaafd raken. Uit onderzoek van de Ksa blijkt dat Betcity jongeren in de periode van 8 oktober 2021 tot en met 16 maart 2022 veelvuldig reclameberichten (en push-notificaties) stuurde. Daarin werden ook gokbonussen aangeprezen, wat ook bij wet verboden is.

Betcity is al de vijfde partij met een boete sinds de legalisering van de online gokmarkt in oktober 2021. Gokbedrijven Toto, bet365, en Jack’s stuurden ook reclame en werden bestraft. Bingoal had de uitsluiting van problematische spelers niet op orde.

‘Meerdere interpretaties mogelijk’

Toch is het niet zo dat bedrijven willens en wetens de regels overtreden, zegt Eric Konings van branchevereniging Noga. Dan riskeer je de vergunning. Volgens Noga konden bedrijven de regels voor reclame aan jongvolwassenen op meerdere manieren interpreteren. De bedrijfsvoering bij Betcity en de anderen is nu aangepast.

Betcity verweerde zich tegen de boete van de Ksa door te stellen dat de reclamemails niet ‘gericht waren op’ jongvolwassenen, maar wel ‘gericht waren aan’ jongvolwassenen. Ze ontkennen de berichten niet, maar zeggen dat deze niet specifiek voor deze doelgroep waren.

De Kansspelautoriteit benadrukt in het boetebesluit dat het de uitleg van Betcity ‘vanzelfsprekend’ niet volgt.

Eerder deze week maakte minister Weerwind (rechtsbescherming) bekend dat ongerichte reclame voor online gokken vanaf 2023 definitief verboden wordt. Volgens Noga laat de nieuwe wet een stuk minder ruimte voor interpretatie van de reclameregels.

Omzet van 1,1 miljard

De boete is een schijntje in vergelijking met de omzet van Betcity. Het bedrijf heeft een vijfde van de Nederlandse online gokmarkt in handen. Sinds 2022 is Betcity onderdeel van het Britse Entain, vorig jaar goed voor een omzet van 1,1 miljard. De Britten betaalden 450 miljoen euro voor de overname van het gokbedrijf. Het bracht de vorige eigenaren, de familie Singels, in één klap in de Quote 500. Ze staan op plek 45.

Het is niet bekend of Betcity bezwaar maakt tegen de boete. Het bedrijf heeft daar nog zes weken de tijd voor.

