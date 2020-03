Gökmen T. steekt middelvinger op naar rechter en bespuugt advocaat

De zittingszaal is muisstil als de voorzitter van de rechtbank vraag na vraag stelt aan Gökmen T. (38) Hoe lang liep hij al met zijn plan rond? Wat was het doel? Hoe kwam hij aan het wapen? Heeft hij zijn slachtoffers willekeurig gekozen, of koos hij bewust de een en sloeg hij de ander over? Heeft hij momenten van spijt of wroeging? In relatie tot de slachtoffers, de familieleden, hun dierbaren?

T., met zijn twee handen geboeid aan een band om zijn middel, met zijn rossige baard en beginnende kaalheid op de kruin, blijft tijdens het vragenvuur ogenschijnlijk bewegingsloos zitten. Voor de zaal althans, met naast een lange rij journalisten ook slachtoffers en nabestaanden. Zij kijken de man op de rug. De rechter kijkt T. wel recht in het gezicht en beschrijft wat hij hem ziet doen. Zoals zijn middelvinger opsteken, grijnzen. Soms gaat zijn wijsvinger omhoog. Eerder maakte hij ook kusmondjes naar de twee vrouwelijke officieren van justitie.

Op het moment dat de resultaten van het persoonlijkheidsonderzoek worden voorgelezen door de rechter, loopt het uit de hand. T. tuft in de richting van zijn advocaat nadat die de rechter vraagt of het tempo iets omlaag kan en hij woorden kan kiezen op het niveau van de verdachte, bespuugt T. zijn advocaat. Direct vraagt de rechter de zes agenten om T. heen hem weg te voeren. “De toga is dik”, zegt de voorzitter. “We tolereren kusgebaren en middelvingers, maar bespugen gaat door de drempel van het toelaatbare.” T. volgt de zitting nu vanuit een andere zaal.

Zwijgen, praten, de waarheid vertellen of liegen

De rechter had bij de start van de zitting maandagochtend al gewaarschuwd dat de kans aanzienlijk was dat antwoorden op prangende vragen over wat er op 18 maart vorig jaar gebeurde op het 24 Oktoberplein in Utrecht, en waarom het gebeurde, uit zouden blijven. De verdachte mag zwijgen, hij mag ook praten, kan de waarheid vertellen of liegen, en alles er tussenin, zei de rechter. Deze zitting bleef het afgezien van de gebaren bij zwijgen. T. is door de rechter gedwongen bij de zitting aanwezig te zijn.

Een schets van verdachte Gokmen T. in de rechtbank maandag. Beeld ANP

De rechtbank begon maandagochtend met het vertonen van een 3D-reconstructie van de gebeurtenissen, gebaseerd op camerabeelden en verklaringen van slachtoffers. In de animatie is te zien hoe T., vrijwel direct nadat hij de tram in is gestapt, zijn vuurwapen pakt en op passagiers richt. Hij loopt door de tram heen en weer en schiet zijn slachtoffers van dichtbij neer. Soms weigert zijn wapen, of moet hij opnieuw laden. Al met al duurt het drama in de tram 2 minuten en 9 seconden. Daarna gaat hij buiten verder en beschiet hij meerdere auto’s die voor het stoplicht staan te wachten. Een bestuurder wordt dodelijk verwond.

Het Openbaar Ministerie verdenkt T. van vier moorden, verschillende pogingen tot moord en bedreigingen. Allemaal met een terroristisch oogmerk. Er zijn tal van getuigen gehoord over T. en zijn motieven. Zijn zus beschrijft hem als ‘parttime moslim’. Soms was hij met zijn geloof bezig en daarin fanatiek. Soms gebruikte hij veel alcohol, drugs en gokte hij.

Tegen een van zijn broers zou T. kort voor de aanslag gezegd hebben dat hij graag een vrouw en een gezin wilde. “Maar vervolgens schiet u kinderen uit het leven”, zegt de rechter tegen hem. “Vertelt u eens: hoe ziet u dat?” T. steekt zijn middelvinger op.

