Gökmen T. opnieuw uit de rechtszaal verwijderd na beledigen slachtoffer

De 21-jarige vrouw, die zwaargewond raakte bij de aanslag op 18 maart vorig jaar, richtte zich op het einde van haar verklaring direct op de verdachte. “Gökmen, je hebt me niet verslagen, en dat zal je ook nooit lukken”, zei ze. Waarop T. reageerde met ‘jammer, jammer’. Dat maakte veel emoties los bij het slachtoffer en haar familie.

Voor de voorzitter van de rechtbank was het reden T. uit de zaal te laten verwijderen. “De rechtbank balanceert op een slap koord”, zei hij. “Er liggen veel belangen. De verdachte die berecht wordt, heeft belangen en rechten. De slachtoffers die graag hun verklaring in aanwezigheid van de verdachte willen voorlezen, hebben belangen en rechten. Maar er is ook zoiets als orde. En ik wil niet dat de orde zo verstoord wordt.” T. volgde de volgende slachtofferverklaring vanuit een andere ruimte via een videoverbinding.

Ook maandag besloot de rechter T. tijdelijk weg te sturen. Dat was net nadat hij zijn eigen advocaat had bespuugd. Die advocaat is hem toewezen door de rechtbank.

‘Er wordt leed toegevoegd’

De tweede dag van het proces draait om het spreekrecht van slachtoffers. Het gaat om nabestaanden van de vier mensen die omkwamen en de trampassagiers die de aanslag overleefden. De verklaringen zorgden voor een hoop emoties in de zittingszaal. Meerdere mensen gebruikten hun spreekrecht om hun walging uit te spreken over de houding van de verdachte. T. beantwoorde tot nu toe alle vragen met zwijgen, glimlacht met enige regelmaat en stak maandag meerdere keren zijn middelvinger op naar de rechter.

Dat is heftig voor de slachtoffers. De advocaat van een de 21-jarige vrouw die zwaargewond raakte, beschreef het zo: “Mijn cliënt staat rood op haar emotionele bankrekening. Dat kan deels worden opgelost doordat een verdachte excuses maakt of berouw toont. Dat gebeurt in deze zaak niet. Sterker nog, er wordt leed toegevoegd door de manier hoe hij zich gedraagt.”

Lees ook:

Gökmen T. steekt middelvinger op naar rechter en bespuugt advocaat

De eerste dag van het proces rond de tramaanslag in Utrecht was er één vol spanning. De verdachte Gökmen T. zweeg, stak zijn middelvinger op en bespuugde zijn advocaat.