Gökmen T.: Als ik 1000 levens had, zou ik ze allemaal geven voor Allah

De 37-jarige man van Turkse komaf was even daarvoor geboeid, waarbij zijn handen aan een band om zijn taille vastzaten, de rechtszaal binnengebracht. Om zijn mond een lichte glimlach. De handboeien zijn hoogst ongebruikelijk en ook niet erg gastvrij, constateerde de rechter. Maar noodzakelijk, omdat ‘de emoties bij de verdachte vanochtend nogal hoog opliepen’. T. was door de rechtbank verplicht om naar de zitting te komen, terwijl hij dat niet wilde.

T. heeft bekend dat hij op 18 maart om zich heen schoot in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Buiten de tram vielen eveneens slachtoffers. En ook toen hij in zijn vluchtauto wegreed, schoot hij nog op vluchtende omstanders. Uiteindelijk overleden vier slachtoffers en raakten drie andere gewond. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van moord of doodslag met een terroristische oogmerk.

Draaideurcrimineel en drugsgebruiker

Op de vraag waarom T., die bij justitie bekend stond als een draaideurcrimineel en drugsgebruiker, tot zijn daad kwam, legde hij inmiddels verschillende verklaringen af. In bewoordingen met ‘jullie’ en ‘wij’ maakte hij duidelijk boos te zijn op de Nederlandse maatschappij, die in zijn ogen moslims onderdrukt en zelfs doodt. Hij verwees daarbij onder meer naar de deal die de Europese Unie sloot met Turkije om de grenzen voor vluchtelingen te sluiten en naar de gebeurtenissen in Srebrenica in de jaren negentig, waar duizenden moslimmannen de dood vonden, terwijl Nederlandse militairen daar waren om hen te beschermen.

Ook zei hij met zijn daad te willen laten zien dat ‘jullie’ niet van diamant zijn, en ‘wij’ niet van zand. “Als ik 1000 levens had zou ik ze allemaal geven voor Allah”, aldus T, die bijstand van een advocaat weigert. De emoties liepen hoog op aan het einde van de zitting. T. riep: “Jullie zijn niet meer waard”. Hij werd onderbroken door een van de nabestaanden op de publieke tribune: “Lafaard! Varken!”

De volgende zitting is gepland in september. Die is opnieuw niet inhoudelijk. In de tussentijd zal T. worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Lees ook

Pleegde Gökmen T. een terroristische daad (en maakt dat eigenlijk uit)?

Zojuist is de voorbereidende zitting begonnen tegen Gökmen T, die afgelopen maart in Utrecht in een drukke tram vier mensen doodschoot.