Gokbedrijven vinden een omweg: reclame verboden? Dan maar voetbalshirts sponsoren

Sponsoring op tv

Ook op televisie dringt de sponsoring door. Zo kondigde Talpa dinsdag een nieuw tv-programma aan met Andy van der Meijde en Wesley Sneijder. De oud-profvoetballers waren tot voor kort de gezichten van gokbedrijf Betcity, en Talpa laat weten dat Betcity ook de ‘billboarding rondom het programma’ doet. In het nieuwe Veronica-programma, Andy vs. Wesley: Scoren in de Kelderklasse, coachen de twee profs ieder een amateurteam. Uiteindelijk spelen de twee teams een wedstrijd tegen elkaar.