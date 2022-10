Goedkoper met de trein naar Parijs, daar moet marktwerking op het spoor voor zorgen

Het kostte OV-expert Vincent Wever in totaal tweeënhalve dag om in het Marokkaanse Fez te komen met de trein voor een vakantie. Met enkele langere tussenstops, dat wel. Wever reist al vijf jaar niet meer met het vliegtuig. Hij is haast verplicht om met de trein te gaan, gezien zijn werk voor adviesbureau Goudappel, waar hij zich bezighoudt met duurzaam openbaar vervoer.

Wever hoopt dat meer mensen de trein pakken voor trips naar het buitenland. Het is daarom goed dat het kabinet plannen heeft om de internationale hogesnelheidslijnen naar Parijs, Berlijn, Londen en Frankfurt vanaf 2025 open te stellen voor de markt, denkt hij. “Op verschillende plekken in Europa hebben we gezien dat de service daar juist verbeterde door een open markt. Dat is hard nodig, want internationaal reizen met de trein is niet makkelijk. En zeker niet goedkoop.”

Verslechtering van de kwaliteit

De directie en de centrale ondernemingsraad van de NS maken zich juist grote zorgen over de kabinetsplannen. In een brief aan de staatssecretaris stelt de raad dat marktwerking op het internationale spoor het ‘begin van het einde’ van de NS is. Er wordt gevreesd dat de plannen leiden tot een verslechtering van de kwaliteit als taken als onderhoud, klantenservice en reisinformatie overgedragen moeten worden aan derde partijen.

“Als je aan de markt overlaat wat er gereden wordt, verlies je als overheid zeggenschap. Je hebt dan geen gegarandeerd basisaanbod meer”, zegt NS-woordvoerder Geert Koolen. De NS zijn bang dat partijen dan alleen rijden als het commercieel aantrekkelijk is. “Stel dat wij dat zouden doen, zouden er geen sprinters meer laat in de avond rijden. Daar maken we alleen maar verlies op. Maar het is voor reizigers wel belangrijk dat die er zijn.” Als de plannen doorgaan, lopen de NS jaarlijks tientallen miljoenen aan winst mis. De internationale trajecten brengen veel op.

Prijs verlaagd en de kwaliteit verbeterd

OV-expert Wever denkt dat het wel mee zal vallen met de nadelige gevolgen van een open markt. Hij noemt het voorbeeld van Italië, waar reizen met de trein aantrekkelijker werd toen er een privaat bedrijf ging concurreren met de Italiaanse spoorwegen. “Tussen Florence en Rome kwamen toen luxe treinen met lage prijzen. De Italiaanse spoorwegen hebben als reactie daarop ook de prijs verlaagd en de kwaliteit verbeterd. Er kwamen ook meer treinen. Het gevolg is dat een partij als Ryanair niet meer vliegt tussen Milaan en Rome.”

Wat kwaliteit betreft, moet het internationale treinverkeer naar de grote Europese steden verbeteren, vindt Wever. Neem het populaire traject tussen Amsterdam en Parijs, met een belangrijke stop in Brussel. “De Thalys is continu volgeboekt. Het aanbod past niet bij de vraag. Het is ook duur, afhankelijk van het moment waarop je boekt.” Wie lastminute in de trein stapt naar Parijs is in het slechtste geval, als er alleen nog plek is in de eerste klas, bijna 200 euro kwijt.

