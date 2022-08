Goedkoop de dagelijkse boodschappen doen? Foodblogger Veggilaine weet de weg

Foodblogger Ghislaine Voogd, oftewel Veggilaine, haalt haar boodschappen voor een prikkie. Zij laat zien hoe winkelen op de markt en de lokale buurtsuper de kosten drukt, ook in tijden van heftige inflatie. ‘Lekker eten hoeft niet duur te zijn.’

Elke zaterdag loopt Ghislaine Voogd (26) haar gebruikelijke ronde over de Dappermarkt in Amsterdam. Ze is op zoek naar ingrediënten waarmee ze vegetarische en veganistische recepten kan maken. Die deelt ze onder de naam Veggilaine met haar duizenden volgers op Instagram.

Aandachtig bekijkt de foodblogger de groente- en fruitprijzen bij de verschillende kraampjes. Een boodschappenlijstje heeft ze niet, want ze laat zich leiden door het aanbod: “De recepten die ik deel zijn behalve vegan ook betaalbaar, want ik kook vooral met groenten en fruit uit het seizoen”.

Voogd staat stil bij het kraampje van ‘de dozenman’. “Hier koop je groente en fruit per doos”. Ze haalt een kartonnen bak met granaatappels uit het schap: “In de supermarkt betaal je twee euro voor ééntje, hier krijg je er negen voor drie euro.” Ook de mango’s zijn fors goedkoper: “Hier heb je een doos van twaalf voor drie euro, terwijl je er normaal maar twee voor die prijs zou krijgen.”

Foodblogger Ghislaine Voogd op de Amsterdamse Dappermarkt bij ‘de dozenman’. Beeld Maartje Geels

Houdbaarheid

Dat goedkoop marktvoedsel ‘minder vers’ zou zijn, is volgens Voogd onzin. “Je hebt zelf ogen,” zegt ze. Uit een doos tomaten vist ze een verschrompeld exemplaar. “De marktkoopman kan zelf ook zien dat deze niet meer goed is, dus die wissel je gewoon om voor een verse tomaat.”

Vervolgens pakt ze een avocado op en haalt het steeltje eruit. “Als je daaronder ziet dat de avocado bruin is, dan is die niet meer goed.”

“Grote hoeveelheden tomaten kun je trouwens niet heel lang bewaren. Als ik die haal, maak ik er soep van, of tomatensaus. Die bewaar ik dan in de diepvries.”

Ook brood vriest Voogd in, al haalt ze dat niet op de markt. “Ik gebruik de app TooGoodToGo, waarmee ik aan het einde van de dag het overgebleven brood van een bakker voor weinig kan overnemen.”

Haar record was dertien broden voor vijf euro. “Soms past het onmogelijk in onze mini-vriezer, dus ik maak ook geregeld een fietstocht langs vrienden en familie om brood uit te delen.”

Voogd in een van de buurt-supers rond de Javastraat in Amsterdam waar ze producten uit het Midden-Oosten verkopen. Beeld Maartje Geels

Smaakmakers

Voogd loopt de markt af, op weg naar de Javastraat. Daar laat ze het echte geheim zien van goedkope maaltijden: kruiden en specerijen. “Je kunt met alle ingrediënten lekker koken, als je maar weet hoe je iets op smaak kunt brengen.”

In een van de buurt-supers met producten uit het Midden-Oosten pakt ze een zakje kruiden uit het schap. “Dit is za’atar, een kruidenmix van onder andere gedroogde oregano en sesamzaad. Je krijgt hier 500 gram voor maar drie euro. In de supermarkt betaal je dat voor een potje.”

Als ze haar volgende smaakmaker niet kan vinden wendt ze zich tot winkelier Aidiz Ghrib (55). “Heeft u ook crispy chilli-olie?”, vraagt ze. Hij schudt zijn hoofd. “Jammer”, zegt Voogd. “Ik eet dat met alles, van salades tot gebakken ei.”

Onderweg met haar boodschappen naar haar fiets komt ze langs een supermarktketen. “Als ik toch naar de supermarkt moet, check ik eerst Reclamefolder.nl,” zegt ze. “Daar tik ik in wat ik nodig heb en kan ik zien in welke supermarkt het in de aanbieding is.”

