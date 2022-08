Goedkoop boodschappen doen is meer dan ooit kiezen: eten we biefstuk of gehakt?

Bespaartips van een vrek

De Bespaarder des Vaderlands noemt hij zich, de beheerder van de Vrekkenpagina. Maar Fokko Schepel is wel voorzichtig met het geven van algemene adviezen over voeding, mailt hij. “De Vrek zegt niet dat je zuinig moet zijn ten koste van alles. Het leven moet gevierd worden en bezuinigen op geluk en gezondheid is dan het laatste wat we moeten willen.”

Toch heeft de vertegenwoordiger van de gierigaards genoeg tips om goedkoop uit te zijn met voeding. Koop bijvoorbeeld geen kleine zakjes voorgesneden groenten of voorgekookte aardappeltjes wanneer u zelf in staat bent een mes te hanteren, tipt Schepel. Dat is onnodig duur. “Koop bij de groenteboer, zo’n gezellige Aziatische toko, rechtstreeks bij de boer of op de markt. Veel goedkoper dan de supermarkt.”

Zelf brood bakken bespaart ook geld. Een broodbakmachine kopen haal je er dik uit, schrijft Schepel. Neem een lunchpakket mee naar het werk en sla die dure bedrijfskantine over.

En eet naar hetgeen het seizoen u biedt, adviseert de Bespaarder des Vaderlands. “Als u het niet voor uzelf doet, doe het dan voor de leefbaarheid van de enige planeet die we momenteel behoren te onderhouden. Buiten het seizoen geteelde producten komen van ver of worden in verwarmde kassen gekweekt. Dat moeten we maar even niet willen. Bovenal: het is loeiduur.”

Tot slot tipt Schepel: Verspil niets. “De eerste Wet van de Vrek luidt: al hetgeen bespaard kan worden is verspilling. Koop uw voeding in naar de realiteit en niet naar de de wens van de gedachte. Verspilling maakt voedsel nodeloos duur.”